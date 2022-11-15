MetroPOLL’den ‘HDP seçmeni üzerinde kim daha etkili’ anketi: Demirtaş’ın gücü daha fazla

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Metropoll Araştırma, “HDP seçmeni üzerinde sizce kim daha etkilidir” sorusu üzerinden tüm seçmenlere yönelik bir anket çalışması yaptı.

15-18 Ekim arasını kapsayan ankete, 28 ilden 2 bin 145 kişi katıldı. Katılımcılara “HDP seçmeni üzerinde Öcalan mı yoksa Demirtaş mı daha etkilidir” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 21.2’si “Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan” yanıtını verirken yüzde 51.1’lik bir kesim Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ismini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 27.7’lik kısmı ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna “AKP” yanıtını veren seçmenin yüzde 25.2’si Öcalan’ın HDP seçmeni üzerinde daha etkili olduğunu söyledi,

“Demirtaş’ın etkisi daha çoktur” diyenlerin oranı yüzde 40.9 oldu. Aynı soruya “CHP” yanıtı veren yurttaşlardan yüzde 13.2’si Öcalan’ın HDP seçmeni üzerinde daha etkili olduğunu düşünürken Demirtaş’ın etkili olduğunu düşünenlerin oranı ise 58.1 oldu. “HDP’ye oy veririm” diyenlerin yüzde 22.1’i Öcalan’ın HDP seçmeni üzerinde daha etkili olduğunu söyledi, ankete katılan seçmenlerin yüzde 75.2’si Demirtaş’ın daha etkili olacağını dile getirdi. MHP seçmeninin yüzde 24.6’sı Öcalan etkili olacağını düşünürken yüzde 51.9’u Demirtaş’ın etkili olacağını belirtti.