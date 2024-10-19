Avukatların Yükselişi grubunun adayı Hasan Kılıç Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Türkiye'nin en büyük barosu pozisyonundaki İstanbul Barosu'nda yeni başkan yarın belli olacak. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak seçim öncesi Avukatların Yükselişi grubunun adayı Hasan Kılıç, adaylığını ve yapmak istediklerini Cumhuriyet’e anlattı. Seçime kısa bir süre kala, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi ve Önce Avukat Grubu, “Avukatın Yükselişi” adı altında toplanma kararı almış ve Elif Görgülü’nün adaylıktan çekilmesi ile Hasan Kılıç yeni grubun ortak adayı olmuştu.

Başkan seçilmeniz durumunda projeleriniz nelerdir?

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözülmeyi bekleyen çok ciddi sorunları bulunmakta. Ekonomik yönden oluşan olumsuz bir tablo söz konusu. Yine baktığımızda avukatlar görevlerini yaparken birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Sırf görevlerini yapıyor diye darp ediliyorlar, vuruluyorlar, öldürülüyorlar. Sorunların çözümü için etkin, mücadeleci bir baroya ihtiyaç var. Genç avukatların, bağlı çalışan avukatların, CMK sisteminden görev alan meslektaşlarımızın sorunları çözüm bekliyor.

Ücretlerin asgari ücret seviyesine çekilmesi, her birim için ayrı ücret ödenmesi, KDV yükünün kaldırılmasını ısrarla istiyoruz. Bunlar için çok çalışacağız. Eğitim ve mesleki gelişim alanında önemli projeler geliştirdik. Avukat akademisini hayata geçireceğiz. İhtiyacı giderecek bir eğitim sürecini hayata geçireceğiz.

'GENÇ MESLEKTAŞLARIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ'

Genç meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve baro çalışmalarına katılımları için genç avukatlara özel ortak ofis ve toplantı merkezleri açacağız. Avukatların hem eğlenip hem de meslek içi eğitimleri alabildiği yaz kampları düzenleyeceğiz. Genç avukatlara en azından ilk beş yıla kadar vergi muafiyeti ve BAĞ-KUR prim kolaylığı sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Komisyon ve merkezlerde daha çok genç avukat ve kadın avukat temsilci olacak. Stajyer avukatların sosyal ve ekonomik haklarını iyileştireceğiz. Avukatlar ağır vergi yükü altında. Benzer meslek gruplarına göre ciddi dezavantajlar söz konusu. Bu alanda mutlaka taleplerde bulunacağız.

AVDES, CMK Çözüm Kurulu, kamu ve kurum avukatları için çözüm kurulu, Avukat akademisi, Baroline dijital dönüşüm, etik kurul, baromer, sağlık kulübü, Bölge yapılanmaları, kreş projesi, baro konseyi gibi önemli projelerimiz söz konusu. Avukat lokantaları, kreş gibi projelerimizi hayata geçireceğiz.

'DURUŞ GÖSTERDİK, BEDEL ÖDEDİK'

14 yıl önce ilk kez İstanbul Barosu yönetim kuruluna girdiniz. O günden bugüne İstanbul Barosu’nda nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz?

O dönemlerde görev aldık. Zor süreçlerdi. Bu ülkenin sisteminin ele geçirildiği o süreçte sözümüzü sakınmadık, mücadeleden geri durmadık. Cumhuriyetin hukukunu, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, hukuk devleti mücadelesini vermek, temel hak ve özgürlüklere müdahalelere, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak baronun ana mücadele alanı. Bu yerlerde gerekli duruşu gösterdik. Hakkımızda soruşturmalar açıldı, yargılandık. Hukuk devleti için, avukatların haklarını korumak için, Cumhuriyetin hukukunu korumak için bedel ödedik, gözaltına alındık.

'BARO İLE AVUKATIN BAĞI KOPTU'

Bugün o dönem verilen mücadeleden eser kalmadı. Pasif, edilgen, etkinlikten uzak, bir anlayış kabul edilemez. Avukatla arasındaki bağ kopmuş, örgütsüzleşmiş, dışlayıcı, dar grupçu, katılımcılıktan uzak bir anlayış kabul edilemez. İstanbul Barosu yeniden o dönemlerde ortaya koyduğu duruşa geri dönecek. Güçlüye, güçlünün hukukuna boyun eğmeyen, biat etmeyen mücadeleci kimliğine geri dönecek. Güzel ülkemiz için, avukatların hakları için bıkmadan, yılmadan mücadele edeceğiz

Dördüncü kez baro başkanlığına adaysınız. Bu konudaki eleştirilere ilişkin ne düşünüyorsunuz?

Adaylardan hem Filiz Hanım hem de Merter Bey üçüncü kez aday oluyor. Mevcut yönetim tarafından yapılan bu eleştiriler komik. Hasan Kılıç olmasa çok kolay kazanırız diye düşündükleri için bu ironik, seçimin, demokratik yarışın ruhuna aykırı bir yaklaşım içerisindeler.

'KAZANMAYA EN YAKIN GRUP OLDUK'

Son seçime baktığımızda meslektaşlarımızın bizlere verdikleri güçlü destek var. Onların talebini yerine getirmeye, iradelerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Geçen seçimde neredeyse sandıkların tamamına yakın bir bölümde grubumuz ya birinci ya da ikinci oldu. Seçime katılımın düşük olmasına rağmen elde edilen önemli başarı inanıyorum ki bu dönem taçlanacaktır. Katıldığımız seçimlerin tamamında kazanmaya en yakın grup olduk. Önde götürdüğümüz seçimleri ikinci tamamlamamızı sağlayan irade bizi alternatif olarak belirledi. Bu iradeye sahip çıkacak genel kurula taşıyarak seçimi bu güçlü bir destekle birlikte kazanacağız.