'Ayağınızı denk alın' demişti... Devlet Bahçeli'nin tehditlerine CHP'den ilk tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bahçeli'nin tehditlerine yanıt vererek, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da görülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davayı takip eden gazetecileri ve CHP'yi hedef alarak "Ayağınızı denk alın" dedi.
Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Özgür Özel'e seslenen Bahçeli, "iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" sözlerine yer verdi.
CHP'DEN İLK TEPKİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisini ve gazetecileri tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.
Bulut, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!" dedi.
Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor. Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 1, 2024
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