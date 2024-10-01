'Ayağınızı denk alın' demişti... Devlet Bahçeli'nin tehditlerine CHP'den ilk tepki

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:36

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da görülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davayı takip eden gazetecileri ve CHP'yi hedef alarak "Ayağınızı denk alın" dedi.

Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Özgür Özel'e seslenen Bahçeli, "iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" sözlerine yer verdi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisini ve gazetecileri tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!" dedi.