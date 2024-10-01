Devlet Bahçeli'den 'Sinan Ateş davası' çıkışı... Kürsüden tehditler savurdu: 'Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın!'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 01.10.2024 - 11:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin yeni yasama yılındaki ilk gup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AYAĞINIZI DENK ALIN' TEHDİDİ

Bahçeli, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gazetecileri, Halk TV'yi ve CHP'yi "Ayağınızı denk alın" sözleri ile tehdit etti.

Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'i de hedef alan Bahçeli, "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddiaların şahsın gibi çürüktür" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bugün TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılını hem ilk grup toplantısını yapacağız hem de 15 itibariyle genel kurulun gerçekleşmesi ile yasama çalışmalarına başlayacağız. Hepinizi selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

TBMM'NİN YENİ DÖNEM AÇILIŞI

* Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 3 yasama yılının siyasi partilere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vekillerimize başarılar diliyorum.

* Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir. 28. dönem TBMM'de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir.

* Birliğin zayıfladığı dönemlerde felaketlerin yaşandığı görülecektir. Geçmişten istifade ederek geleceğin koordinatlarını çizmek ileri görüşlü toplum ve milletlerin harcıdır. İkinci el inançların ve yıkıcı düşüncelerin sonu yoktur. Kamplara ayrışmış düşüncelerin ortak geleceğe destek vermesi hayal ötesi durumdur.

"YOL YAKINKEN HERKES ELİNİ HUSUMET TETİĞİNDEN ÇEKMELİ"

* Ülkemizi pençesine alan tehlikeli akıntının önünü almak lazım. Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da sadık kalan çok sayıda azdır. İnsan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaşarak yaşam gaflettir. Yol yakınken herkes elini husumet tetiğinden çekmeli. Başka Türkiye yoktur. Başka bir bölgede sığıntı gibi gezeceğim bir yer yoktur. Türk milletinin her ferdi birbirine sıkı sıkı bağlamakla mükelleftir. Sadece cami ve düğün alaylarında değil, hayatın her alanında direniş göstermeliyiz. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. En emin, en merhametli sığınağımızdır. Değişim kisvesi altında, kaynak ve kök değerlerinden kopmak bize göre değildir. Ateşin ortasından kıvılcım saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Artık bir kader ve karar anında bulunuyoruz.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ KİSVESİ ALTINDA ZULÜM TAARRUZA GEÇMİŞTİR"

* Yeni dünya düzeni kisvesi altında zulüm taarruza geçmiştir. İnsani krizler, tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Maalesef adalet, ahlak ve anlayış yörüngesinden ayrılmıştır. Beşeriyet adil ve cesur düzene aç ve muhtaçtır. Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, emperyalizmin damga yemiş uşakları, kaotik dünyaya karşı milli duruşumuz ortadadır. Operasyon kovanından siyasi menfaat arayışı namuslu insan ve siyasetçi tavrı olamaz. Bu düşüncelerimi hiçbir karşılık beklemeksizin dile getirdiğimi aziz milletim çok iyi bilmelidir.

* Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur.

"ŞANSINI DENEMEK İSTEYEN GELSİN"

* Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler volkan ağzı gibi patlamaktadır. Yerküreyi umutsuzluğa sevk eden statükonun köklü tasfiyesi gerekmektedir. Sarsılmaya çalışan ve dağıtılmaya çalışılan iç cephemiz, milli birliğimizdir. Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

"SAKIN OLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCU İLKELERİ ÜZERİNDE TAHRİBATLA OYNAMAYA HEVES EDİLMESİN"

* Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.

"ORTA DOĞU'DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR"

* Gazze'de imdat ve yardım çığlıklarını duyan Türkiye dışında duyan son derece azdır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını beklemek nedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail'in kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin sürümüdür. İsrail terör devleti Orta Doğu'nun tamamına musallat oldu. Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas liderinin suikastı ortadadır. BM'nin bu duruma müdahale niyeti bile yoktur. Döktüğü kanlara BM'yi alet edecek kadar pervasızdır. Netanyahu'yu alkışlayanlar, insanlık deforları olarak hafızalara kazınmaktadır.

"BMGK YENİDEN REFORM EDİLMELİ"

* BMGK bu haliyle devamı hiçbir değerle örtüşmeyecek esamettedir. BMGK mevcut yapılanması meşruiyet sorunları yaşandığına ve eksiklik olduğuna işarettir. Tarihsel sürece bakıldığında veto haklarını kritik zamanlarda müdahale edilmesi niyetleri ortaya koymaktadır. BMGK yeniden reform edilmeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır. Ülkelerin eşit katılımı konuşulmalıdır.

MÜSLÜMAN DEVLETLERE TEPKİ

* BM'de haritalarla çıkıp haritalarda Netanyahu'nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında Emir, Sultan olanların sessizliği neden susmaktadır. Ayıp, günah, yazık değil midir? Ne zaman birlik meşalesi yakılacaktır. Sivil ve masum insanlar ölürken rahat uyku uyumak haram değil midir? Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kuırtulmalı. İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

* Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI... SİNAN ATEŞ DAVASI DİYEMEDİ: 'MALUM DAVA'

* Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır.

* Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddiaların şahsın gibi çürüktür.

"HALK TV VE CHP, AYAĞINIZI DENK ALIN"

* Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız.