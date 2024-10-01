Bahçeli 'dört soytarı muhabir' diyerek tehdit etti, Ağırel'den yanıt geldi: Keşke Sinan Ateş'in sunduğu dosyayı açıklasa...

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:35

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü (1 Ekim) grup toplantısında, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmayı yakından takip eden gazetecileri hedef alıp tehdit etti.

Bahçeli, "Kapımızda baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Buradan sesleniyorum Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız sorgulatmayız" dedi.

Cumhuriyet yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, Bahçeli'nin bu sözleri üzerine "Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız. Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız. Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli’nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim" diyerek Bahçeli'ye seslendi.

Ağırel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Dün mahkemeye Sinan Ateş’i katledenlerin yargılamasını izlemeye gittim. Davada hepimizin gözünün içine sokulan eksiklikleri sorguladım. Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı dili dün cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş da kullandı. Malum gazeteleri aynı şekilde manşet yaptı.Sinan Ateş’in katili tetikçi Eray Özyağcılar bize silah işareti yaptı" dedi.

"NEDEN RAHATSIZ OLUYOR?"

"Açıkça soruyorum: MHP Lideri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor?" ifadelerini kullanan Ağırel, MHP liderine "Katilleri sorgulayanları neden hedef gösteriyor? Bilmediğimiz bir şey mi var? Bahçeli, bizi tehdit etmek yerine keşke Sinan Ateş’in cinayetten önce kendisine sunduğu dosyayı açıklasa. Böylece hepimiz cinayetin nedenini anlasak.Tehditler, hedef göstermeler ise bize vız gelir tırıs gider!" diye seslendi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, Sinan Ateş'in öldürülmeden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir dosya verdiğini iddia ederek "Dosyayı alan Bahçeli, Sinan'a 'Gereğini yapacağım' dedi. Bu dosyada ne vardı?" demişti.

Cumhuriyet yazarı ve Halk TV programcısı Barış Pehlivan da Bahçeli'nin konuşmasındaki ilgili bölümün görüntüsünü alıntılayarak "Dört soytarı muhabirden” biriyim. Kayda geçsin" dedi.