Ayasofya'da Bizans bayrağı açan turistlere tahliye

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da meydana geldi.

35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi isimli Yunan uyruklu 2 şüpheli, tarihi yapının dini ve ideolojik içerik taşıyan bir bayrak açıp, yaşananları video ile kaydetti.

Şüphelilerden birinin cebinden çıkardığı bayrağın çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağı olduğu ve bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı

NTV'nin haberine göre, iki Yunan turist, yaklaşık iki aylık tutukluluklarının ardından tahliye edildi.