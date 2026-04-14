Ayasofya'da 'Ya Ortodoks ol ya da öl' yazılı Bizans bayrağı açtılar: 2 kişiye tutuklama

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayasofya'da "provokatif eylem yapıldığı" bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli Yunan uyruklu 2 şüphelinin, tarihi yapının içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan bir bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi.

OTELDE YAKALANDILAR

Ayasofya'nın güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin Balat Mahallesi'nde bir otelde kaldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

NTV'nin haberine göre, şüphelilerden birinin cebinden çıkardığı bayrağın çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağı olduğu ve bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.