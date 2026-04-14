Ayasofya'da 'Ya Ortodoks ol ya da öl' yazılı Bizans bayrağı açtılar: 2 kişiye tutuklama

14.04.2026 17:31:00
DHA
Ayasofya'ya gelen yabancı uyruklu M.M. (35) ile K.M. (42), iddiaya göre tarihi yapının içerisinde dini ve ideolojik içerikli bir bayrak açarak video çekti. Ayasofya'nın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında, müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayasofya'da "provokatif eylem yapıldığı" bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli Yunan uyruklu 2 şüphelinin, tarihi yapının içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan bir bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi.

OTELDE YAKALANDILAR

Ayasofya'nın güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin Balat Mahallesi'nde bir otelde kaldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

NTV'nin haberine göre, şüphelilerden birinin cebinden çıkardığı bayrağın çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağı olduğu ve bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın gazetemizdeki 'Ayasofya' tepkisi gündem olmuştu: 'Keşke Mimar Sinan’a da danışsalardı...'
Yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın gazetemizdeki 'Ayasofya' tepkisi gündem olmuştu: 'Keşke Mimar Sinan’a da danışsalardı...' Uzun yıllar Topkapı Sarayı’nın müdürlüğünü yapan usta tarihçi İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ortaylı, tarih bilgisi, eserleri ve kültürel birikimiyle geniş kitlelere ulaştı.
Ayasofya’daki restorasyonla kıyaslanmasına arkeolog Başgelen tepki gösterdi: Notre Dame ile ilgisi yok
Ayasofya’daki restorasyonla kıyaslanmasına arkeolog Başgelen tepki gösterdi: Notre Dame ile ilgisi yok Ayasofya’da “kamyonlu vinç ve zemin sökümlü’ restorasyona tepkiler sürüyor. Bilim kurulu üyeleri çalışmayı yangında zarar gören Paris’teki Notre-Dame Katedrali ile eş tuttu. Arkeolog Nezih Başgelen, Paris’teki çalışmadan örnekler vererek özeni ve özensizliği anlattı.
Fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un 29 mimari eserin yer aldığı yeni sergisi açıldı: Ayasofya’dan, Venedik’e...
Fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un 29 mimari eserin yer aldığı yeni sergisi açıldı: Ayasofya’dan, Venedik’e... Venedik’te açılan “Beyond the Vanishing Point” sergisi, Ahmet Ertuğ’un erişimi kısıtlı veya gizli kalmış mimari yapılara odaklanan 29 fotoğrafından oluşuyor. Sergide, İstanbul’un simgelerinden Ayasofya’nın kubbesi de yer alıyor. Eserler, 6 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.