Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ne iş yapıyor?

AK Parti’nin 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum oldu. Bu gelişmenin ardından Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un kim olduğu merak edildi. Peki, Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:29
Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ne iş yapıyor?
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AK Parti’nin 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un kim olduğu merak edildi. Peki, Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ne iş yapıyor?

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Murat Kurum’un eşi olan Şengül Kurum, Matematik öğretmenidir. Kurum, 1999 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

ŞENGÜL KURUM'UN ÖZEL HAYATI

Şengül Kurum, Murat Kurum ile dünya evine girdi. Çiftin 18 yaşında Mehmet, 15 yaşında Zeynep ve 5 yaşında Zehra isimlerinde 3 çocuğu bulunuyor.,

ŞENGÜL KURUM NEREDE ÇALIŞIYOR?

Şengül Kurum, 2021 yılında RTÜK’te üst düzey bir kadroya atandı. RTÜK’te İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nda görev yaptığı esnada bu konu çokça tartışıldı.


Murat Kurum kimdir? Şengül Kurum

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