2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Aydın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Aydın'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Aydın'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Aydın'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:50
Aydın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

Aydın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Aydın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Aydın'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59.84 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Aydın'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.16 oy aldı.

14 MAYIS AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yüzde 38.12 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yüzde 55.99 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

 

Sinan Oğan, Aydın'da yüzde 5.19 oranla oy aldı.

 


aydın Seçim 2023 2023 seçimleri seçim sonuçları seçim sonuçları 2023 Erdoğan Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

2018 seçimlerinde Aydın'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Aydın'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Aydın seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Aydın'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Aydın'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Aydın seçim sonuçları
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? YSK'nin kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı kaç?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına göre Erdoğan ne kadar oy aldı? YSK'nin kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı kaç?
14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

En Çok Okunan Haberler