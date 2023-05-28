Aydın Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:50

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:50

Aydın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS AYDIN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Aydın'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Aydın'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59.84 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Aydın'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.16 oy aldı.

14 MAYIS AYDIN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yüzde 38.12 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yüzde 55.99 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN AYDIN'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Aydın'da yüzde 5.19 oranla oy aldı.