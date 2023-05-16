2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla beraber yurttaşlar 14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen seçmen sayısı ve geçersiz oy sayısını araştırmaya başladı. 14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:06
14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...
Abone Ol google-news

14 Mayıs'ta tamamlanan 2023 Cumhurbaşkalığı seçimi geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.50 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.89 oy oranına ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı 14 Mayıs seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenlerin sayısı ise merak konusu oldu.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde  yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısı 64.113.941 olarak açıklandı. Yurtiçi katılım oranının yüzde 86.98 olduğu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurtiçi ve yurtdışından 55.761.445 seçmen oy kullandı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8.352.496 seçmen oy kullanmadı. Bu sayı seçmen sayısının yüzde 13.0275'ine karşılık geldi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ OY GEÇERSİZ SAYILDI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1.036.565 oy geçersiz sayıldı.

28 MAYIS'TA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. 

14 MAYIS'TA ADAYLAR KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan: 27.088.360

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.568.196

Sinan Oğan: 2.829.634

Muharrem İnce: 238.690

14 MAYIS'TA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN SEÇMEN SAYISI

Sandığa gitmeyen: 8.352.496 

Geçersiz oy: 1.036.565 

Sinan Oğan: 2.829.634

Muharrem İnce: 238.690

 


14 Mayıs Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti ne kadar oy aldı? İYİ Parti hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

En Çok Okunan Haberler