14 Mayıs'ta kaç seçmen sandığa gitmedi? Cumhurbaşkanı seçiminde kaç kişi oy kullanmadı? 14 Mayıs geçersiz oy sayısı...

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:08

14 Mayıs'ta tamamlanan 2023 Cumhurbaşkalığı seçimi geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.50 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.89 oy oranına ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek. YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı 14 Mayıs seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenlerin sayısı ise merak konusu oldu.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısı 64.113.941 olarak açıklandı. Yurtiçi katılım oranının yüzde 86.98 olduğu 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurtiçi ve yurtdışından 55.761.445 seçmen oy kullandı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8.352.496 seçmen oy kullanmadı. Bu sayı seçmen sayısının yüzde 13.0275'ine karşılık geldi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ OY GEÇERSİZ SAYILDI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1.036.565 oy geçersiz sayıldı.

28 MAYIS'TA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.

14 MAYIS'TA ADAYLAR KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan: 27.088.360

Kemal Kılıçdaroğlu: 24.568.196

Sinan Oğan: 2.829.634

Muharrem İnce: 238.690

14 MAYIS'TA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN SEÇMEN SAYISI

Sandığa gitmeyen: 8.352.496

Geçersiz oy: 1.036.565

Sinan Oğan: 2.829.634

Muharrem İnce: 238.690