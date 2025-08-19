Aydın mitingi, transfer iddialarına da mesaj içeriyor: AKP’ye otobüsün üstünden yanıt

AKP kulislerinden son dönemde yoğun olarak CHP’den belediye başkanı transfer edileceği, görüşmelerin sürdüğü yönünde etrafa bilgi yayılıyordu. Özellikle bazı belediye başkanlarının açıktan açığa adları dahi söyleniyor, “temasların sürdüğü” dile getiriliyordu. CHP lideri Özel, dün Aydın’daki mitingde otobüsün üstünden bu konuya yanıt verdi.

Özel, Ege bölgesindeki belediye başkanlarını öne çıkararak, “Şu arkamdaki her biri bu partinin gözbebeği, Ege’nin her biri birbirinden kıymetli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya Belediye Başkanlarımız... Hiçbiri boyun eğmedi, eğmeyecek” sözlerini kullandı.

Özel, dünkü Aydın mitinginde otobüsün üstüne tüm Ege bölgesindeki belediye başkanlarını çıkardı. Konuşmasının bir noktasında tüm başkanları öne alarak, belediye başkanlarının görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Özel, “Şu arkamdaki her biri bu partinin gözbebeği, Ege’nin her biri birbirinden kıymetli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya Belediye Başkanlarımız... Hiçbiri boyun eğmedi, eğmeyecek. Hiçbiri haram lokma yemedi. Hiçbirinin utanacak bir şeyi yok. Onlara da şantaj yapıyorlar” dedi.

Özel ayrıca, Afyon’un kadın Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın elini kaldırarak, hem AKP’ye transfer olan Özlem Çerçioğlu’na hem de AKP’ye yanıt verdi.

BAŞKAN TRANSFERİ İDDİALARI VARDI

Seçmen tabanında eriyen AKP, Çerçioğlu’nu transfer etmesinin ardından, çok sayıda CHP’li belediye başkanının kendilerine katılmak istediği söylentisini yayıyor. Benzer iddialar özellikle sosyal medyadan gündeme getiriliyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için bile benzer iddialar gündeme getirilmişti. Yavaş, hemen açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.