Aydın Ünal 'geri adım' yok dedi, Yeni Şafak Atatürk'ü hedef alan yazıyı yeniden yayımladı

11.11.2025 09:56:00
Haber Merkezi
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan ve kaldırılan yazısı bugün farklı bir başlıkla tekrar yayımlandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak’ta Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk’ün ölümünün 87. yıl dönümünde Ulu Önder'i ağır sözlerle hedef alan bir yazı kaleme almıştı.

Gazetenin dünkü baskısında bulunmayan söz konusu yazı, internet sitesinden de bir süre sonra kaldırılmıştı. Aydın Ünal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ne sansür ne geri adım söz konusudur. Olay teknik bir hatadan ibarettir” demişti.

Ünal'ın "Bir 10 Kasım yazısı" başlıklı yazısı bugün, "Bir istismar aracı olarak Atatürk" başlığıyla Yeni Şafak'ın hem basılı gazetesinde hem internet sitesinde yer buldu.

ÜNAL YAZIDA NE DİYOR?

Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını da yapan AKP'li yazar Aydın Ünal,  "Onu abartılı övenler ve ona tepki gösterip abartılı yerenler arasında, 5186 Sayılı Kanun’a da muhalefet etmeden hakiki bir Mustafa Kemal yazısı yazmak mümkün mü? Haydi deneyelim" dediği yazısında şu ifadeleri kullanıyor: 

"Kendi devreleriyle kıyaslandığında askeri safahatı vasatın altındaydı zira Sofya Ateşemiliterliği, Şehzade Vahdettin’in yaverliği gibi görevlerle ya da sağlık sorunları nedeniyle devrelerine göre daha az kıta vazifesi almış, Çanakkale dışında bir askeri başarı kaydetmemişti. Riske girmezdi. Kudüs’ün işgali öncesinde ordu kumandanlığından istifa ederek Viyana’ya kaplıcalara gitmiş, Medine komutanlığı önerildiğinde reddetmiş, Filistin görevine gönderildiğinde orduyu ağır zayiatla Afrin’e kadar geri çekmişti. Sultan Vahdettin tarafından Anadolu direnişini örgütlemek için gönderildiğinde ordudaki en müsait yüksek rütbeli subaydı; vazife doğal olarak ilk ona teklif edilecekti. İstiklal Savaşı’nın altyapısı zaten hazırdı; zafer, tek adamın değil, kolektif bir çabanın neticesiydi."

Atatürk için "Fikirleri fark oluşturmaktan, özgünlükten, orijinallikten uzaktı", "Mustafa Kemal bugün ne fikirleriyle ne de eserleriyle var; sadece Batılı yaşam tarzlarının muhafazası için istismar edilen bir isim olarak varlığını sürdürüyor" gibi iddialarda bulunan Ünal, "Nitekim ne çağını, ne başka toplulukları etkileyebildi. Fikirleri bugüne de ulaşmadı. Müslüman bir halkı Batılılaştırmak, laikliği İslam toplumunda uygulamak, seküler bir toplum yaratmak gibi “özgün” aksiyonları ise daha sağlığında çökmüş, başarısız olmuştu" ifadelerine yer verdi. 

