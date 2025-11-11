İBB iddianamesi Yeni Şafak'a sızdırıldı: Başsavcılıktan açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 'Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame' başlığıyla bir haber yayımlandı.

Söz konusu haberde;İBB iddianamesinin tamamlandığı, 4 bin sayfa olduğu ve iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı iddia edildi.

Ayrıca haberde; 400’den fazla kişinin şüpheli olarak yer aldığı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise '1 numaralı şüpheli' olarak gösterildiği öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre; İmamoğlu’nun yakın çevresi, bazı CHP’li yöneticileri ve iş insanları da, iddianamede 'örgüt üyesi' olarak yer aldı.

Öte yandan haberde, CHP’nin İstanbul İl Binası’nı satın alırken çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri ile bazı şirketlerden rüşvet talep edildiği iddiaları da yer aldı.

Haberde; iddianameye ilişkin son kontrollerin yapıldığı, nihai onayın ardından da önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ileri sürüldü.

Soruşturmanın gizliliği devam ederken; bu ayrıntıların basına sızması ise büyük bir tartışma yarattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise; söz konusuhabere ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada; iddianamenin tamamlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve hala hazırlama aşamasında olduğu belirtildi.