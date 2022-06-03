Aydın Ünal'dan, Hilal Kaplan ve Selman Öğüt'e: 'Uyuyan hücreler uyanmış'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, kendisini 'terör' suçlamasıyla dava eden Hilal Kaplan için "Kendileri yıllarca salya-sümük ‘Hoca efendilerini’ savunmuş. Normalde sokağa çıkacak, ağızlarını açacak yüzleri olmamalı" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Kaplan'ın kayınbiraderi Selman Öğüt’ün "terör" suçlamasıyla şikâyetçi oldukları listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünal, kendisiyle birlikte Cemile Bayraktar'dan Selim Temurci'ye, Kenan Alpay'dan Fidel Okan'a birçok farklı çevreden isimlerin bulunduğu listeyle ilgili olarak “Babaları FETÖ’nün kanalında kalp krizi geçirip ölmüş. Kendileri yıllarca salya-sümük ‘Hoca efendilerini’ savunmuş. Normalde sokağa çıkacak, ağızlarını açacak yüzleri olmamalı ama FETÖ ile mücadelede en ön safta bulunmuş bana dahi FETÖ iftirası atacak kadar utanmazlar” dedi.
“Güya örgütmüşüz!” diyen Ünal, devamında şu ifadeleri kullandı
“Listeye dikkat edin: Fetöcü kankalarını eklemişler ama onlar yurtdışında oldukları için dokunulmazlar. Kalanların çoğunun tek ortak noktası ise Fetö karşıtlığı… Ergenekon’daki taktiğin aynısı. Uyuyan hücreler uyanmış, intikam operasyonu başlatmış sanki!”
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