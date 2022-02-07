Babacan'dan 'Pelikan'cılara: Niye utanacakmışım, siz utanın!

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve 'Pelikancılar' olarak bilinen Bosphorus Global isimli oluşum tarafından hazırlanan videoya tepki gösterdi.

Babacan, partisinin Adana'daki olağan kongresinde yaptığı konuşmada “Adı pelikan mıdır, melikan mıdır, kuş sürüsü müdür nedir, geçenlerde bana dönük kampanya başlatmış" dedi ve şunları söyledi:

"Niye? Gençlik yıllarımda kendi imkanlarımla yurt dışına çıkmışım. Bu kuş sürüleri ve onların akıl babaları, kamu kaynaklarını tepe tepe kullanmayı alışkanlık haline getirdikleri için herhalde şaşırdılar. Ben, dünyayı gezip görmüş olmaktan, görgü ve bilgimi artırmış olmaktan gurur duyarım. Kendi imkanlarımla, dünyayı tanımaktan, yeni bilgiler öğrenmekten niye utanacakmışım? Bu ülkenin gençlerini en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşürdüğünüz için siz utanın. Öyle kamu kaynaklarıyla, nereden geldiği bilinmeyen paralarla boğaz kenarından operasyon işleri yapanlar ve onlara bunu yaptıranlar anlayamaz."

"HARAM LOKMA YİYENLER KORKSUN"

Babacan, ifadelerine şöyle devam etti:

"Sözüm ona ‘uçan kuş gazeteciliği’ yapanlar ve onların patronları, bu ülkedeki her gencin yüksek kalitede bir hayatı hak ettiğini anlayamıyor. Onlar, insanların gençliğini sömüren bu otoriter ortaklığın kapıkulu oldukları için, akılları beş karış havada. Bildikleri gibi yapsınlar. Bizim alnımız açık, başımız dik. Hamdolsun, bugüne kadar ne bir hukuksuzluğa bulaştık ne de haram bir lokma yedik. Hukuksuzluğun dibine kadar batanlar, haram lokma yiyenler korksun."