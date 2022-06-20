Aydınlanma bilgeleri İlhan ve Turhan Selçuk'u özlem ve minnetle andık

20 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

Ödünsüz cumhuriyet aydını, başyazarımız ve “Pencere”sinden okurlarına seslenen İlhan Selçuk, 21 Haziran 2010’da; gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterini yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk ise 11 Mart 2010’da yaşamını yitirdi.

Türk basınının iki çınarı, önceki gün, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Aydınlar Mezarlığı’ndaki gömütleri başında törenle anıldı. Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Ardından Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Turhan ve İlhan Selçuk’un gömütlerine karanfil bırakıldı. Ankara CUMOK, katılımcılara İlhan Selçuk’un “Yüzbaşı Selahattin’in Romanı” kitabını hediye etti. Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi’nin ziyaret edilmesinin ardından tören sona erdi.

KİMLER KATILDI?

Hacıbektaş’ta bulunan Aydınlar Mezarlığı’ndaki anma törenine Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, yazarlarımız Işık Kansu, Mustafa Balbay ve Miyase İlknur, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, gazetemiz Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Hacıbektaş İlçe Başkanı Şenol Atanur Taşdemir, Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK), Mersin CUMOK ve İstanbul CUMOK’tan bazı isimler, Hacettepe Atatürkçü Düşünce Topluluğu, sanatçılar Ali Yılmaz, Zeynep Karababa, Öykücan Yavşan, Ali Nihat Yavşan, avukat İsmail Sami Çakmak ile okurlar ve sevenleri katıldı.

CUMOK’TAN ANLAMLI HEDİYE



Cumhuriyet gazetesinin okurlarının önceciliği ile kurulan Cumhuriyet Okurları (CUMOK) da törendeydi. Ankara CUMOK, katılımcılara İlhan Selçuk’un “Yüzbaşı Selahattin’in Romanı” kitabını hediye etti.



GÖMÜTLERE KARANFİL BIRAKILDI



İki değerli çınar, başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk için Nevşehir Hacıbektaş’taki Aydınlar Mezarlığı’ndaki anma töreninde, gömütlerine karanfil bırakıldı.

CUMHURİYET VAKFI BAŞKANI ALEV COŞKUN: ‘ATATÜRKÇÜLÜKLE SOLU BİRLEŞTİRDİ’



Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, iki cumhuriyetçi ve Aydınlanmacıyı sadakat ve vefayla andıklarını belirterek, “İki kardeş, Kuvayı Milliye kökleri olan bir düşünce sisteminde yetişti. Babaları, henüz Harbiye’de okurken okulu bırakıp, Kuvayı Milliye’ye katıldı. İki evladın yetişmesinde babaları Kuvayı Milliye, anneleri Aydınlanma açısından çok destek verdi. İkisi de Cumhuriyet çınarının içinde beraber oldu. Turhan Selçuk, dünya ölçeğinde bir karikatürist olarak ortaya çıktı. Anadolu’da ufak bir kasabada, orta seviyede bir aileden dünya ölçeğinde bir karikatürist çıktı. Onunla her an adeta ikiz kardeş gibi olan İlhan Selçuk, Aydınlanma bilgesi olarak özellikle Cumhuriyet gazetesinde çok önemli yazılar yazdı. İlhan Selçuk, Atatürkçülükle sol düşünceyi, emeğin en yüce değer olduğu düşüncesini birleştiren, bu konuda Aydınlanma felsefesini açan bir yazar” dedi.

(Alev Coşkun)

İlhan Selçuk’un, 1992’de kendisini desteğe çağırdığını ve Cumhuriyet’te 30 yılını doldurduğunu söyleyen Coşkun, “Cumhuriyet gazetesi devam edecek” diye konuştu.

‘İLİM Mİ ŞERİAT MI?’

Hacıbektaş Veli’nin “İlimden gidilmeyen yol karanlıktır” dediğini de vurgulayan Coşkun, “Bunu söylediğinde tarih 13. yüzyıl. Ondan 700, 800 yıl sonra o Aydınlanma felsefesinin en önemli eylemcisi, kuramcısı, devrimlerin yapıcısı Büyük Önder, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyor. İşte bizim esas meselemiz bu, Türkiye’nin esas meselesi bu. İlim mi yoksa kafamızı zincirleyen şeriat ilkeleri mi? İlhan Selçuk’un çok önemli bir noktası da Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ düşüncesini en iyi biçimde Atatürkçülükle, Türk gelişmesiyle birleştirmesi ve formüle etmesidir” ifadelerini kullandı.

İlhan Selçuk’un yazılarından bazı alıntılar yapan Coşkun, “Beş cümleyle Aydınlanma devrimlerini, Atatürk’ün düşüncesini bu kadar güzel açıklayabilen başka bir şey görmedim. İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Özdemir İnce, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Zülâl Kalkandelen ne diyor? Akla dayanan toplumların yol göstericiliğini yapıyorlar. Akla dayanan yönetim sistemlerinde, özeleştiri vardır. İlhan Selçuk diyor ki ‘Kemalizm’in özü, aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır’, ‘Mustafa Kemal, sorgulayamayan kişileri ve kurumları yıkarak cumhuriyeti kurdu’. 2022’de de böyleleri var. Aydınlanma Kemalizm’in Türkçesi’dir” dedi.

MUSTAFA BALBAY: ‘İLHAN SELÇUK, BİZİM KUTUP YILDIZIMIZ’

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay da İlhan Selçuk’u “kutup yıldızı” ve “pusula” olarak nitelendirdi.

(Mustafa Balbay)

Balbay, şunları söyledi:

“Kutup yıldızı bazen bulutların ardında kalabilir ama hiçbir zaman gerçeği, doğruyu göstermekten vazgeçmez. İlhan Selçuk bu topraklarda Aydınlanmaya inanmış, hiçbir zaman pes etmemiş bir yazar, düşünür, gazeteciydi. İlhan Selçuk hiç kaybetmedi çünkü insan yalnızca kendine ‘Kaybettim’ dediğinde kaybeder, diğer türlü mücadeleye devam eder. Bir yazısında, ‘İnsan, gökyüzünde yıldızları görünce oraya gitmek ister’ der. İnsanın ufku hep daha ileriyedir.” Balbay, “İlhan Selçuk, küresel bakabilen, yerel düşünebilen bu toprakların aydınıydı. Bu toprakları terk etmeyi hiç düşünmedi. Ergenekon için ‘Bu saldırı yargı ve orduyadır’ dedi, öyle de çıktı. Bana, Silivri’ye, gönderdiği mektup bir cümleydi: ‘Yaşamasını bilen her yerde yaşar.’ Hapis günlerinde bir gün özgürlüğün geleceğine inandık, geldiğinde bizi sevenlere ‘Biz sizi yola baktırdık ama yere baktırmadık diyelim’ diye düşündük. Bugün de mücadelemiz İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un mücadelesidir. İlhan Selçuk’a, Turhan Selçuk’a, Uğur Mumcu’ya olan borcumuzu ancak onların özledikleri Türkiye’yi gerçekleştirerek ödeyebiliriz. Bu borcu ödeyeceğiz. Bugün de Cumhuriyet gazetesi, Alev Coşkun ağabeyliğinde, başkanlığında, yönetiminde yoluna devam ediyor. Ne olursa olsun bütün saldırılara rağmen rotasını bir milim bile şaşırmadan, Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele ediyor” diye konuştu.

ASLI SELÇUK: ‘VATANSEVER, GÖZÜPEKLERDİ’

Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, konuşmasında, İlhan ve Turhan Selçuk’un bıraktığı izlerin silinemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Babam ve amcam Türkiye’yi, Mustafa Kemal Atatürk’ü, cumhuriyeti, demokrasiyi çok sevdi. Hiçbir zaman düşüncelerinden ödün vermediler. Daima dik durdular, adaletsizliğe, haksızlığa, sömürüye karşı geldiler. Vatansever, dürüst, gözüpek, yürekli insanlardı. Babamın karikatürleri daima güncel kalmayı sürdürüyor. Amcamın yazıları daima güncel kalmayı sürdürecek. Genç kuşağa, Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk’un yaşamları süresince yaptıkları gibi durmamalarını, omurgalı olmalarını tavsiye ediyorum. Mustafa Kemal’in izinden ayrılmasınlar.”

(Aslı Selçuk)

FARUK SARIASLAN: ‘ANADOLU’YU YEŞERTECEĞİZ’

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un, Türk Aydınlanmasının önde gelen isimlerinden olduğuna işaret ederek, “Mezarlarının burada olması tesadüf değil. Türk aydınlanması 1300’lü yıllarda Hacıbektaş Veli’nin attığı tohumlarla yeşerdi. Tohumlar serpildi, fidan oldu, ağaç oldu, çınar oldu, Türkiye’nin her yerine yayıldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1300 yıl önce burada söylendi. Kadın hakları burada söylendi. Hoşgörü burada yaşanmaya başladı. Zaman zaman her ülke ve toplumda, bulut esebilir, karanlık olabilir ama Aydınlanmanın önüne geçmeye kimsenin gücü yetmez. Günümüzde çöl rüzgârlarından esen, aydınlığın üzerini kapatmaya çalışan kumlar olsa da Türk halkı, Atatürkçüler, devrimciler olarak bu fırtınanın üstünden geleceğiz. Anadolu’yu yeniden yeşerteceğiz” ifadelerini kullandı.

(Faruk Sarıaslan)

ARİF YOLDAŞ ALTIOK: ‘BİZİM İÇİN ONUR VE GURUR’

Anma töreninde konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, “Bu büyük ve önemli yazar ve çizerlerimizin, Hacıbektaş’ı yurt edinmek istemeleri, ebedi istirahatlerini burada devam ettirmek istemeleri bizim için çok büyük onur, gurur ve sorumluluk. Bu sorumlulukla cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, Hünkâr Hacıbektaş Veli’nin izinde hizmet etmeye, onları anmaya ve anlamaya, gelecek nesillere daha iyi anlatabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te, ülkenin özlem çektiği, susadığı cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, değerlerine kavuşacağımıza inanıyorum, mücadelenin sözünü veriyorum” dedi.

(Arif Yoldaş Altıok)