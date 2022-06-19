Aydınlanmanın çınarları İlhan ve Turhan Selçuk için anma düzenlendi

19 Haziran 2022 Pazar, 13:34

Gazetemizin başyazarı İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u yitirişimizin 12. yılında, bugün, Hacıbektaş’taki gömütleri başında anma düzenlendi.

Çilehane’de yapılan anmaya Aslı Selçuk (Turhan Selçuk'un kızı, İlhan Selçuk'un yeğeni), Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili ve gazetemiz yazarı Ali Sirmen, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Osman Selçuk Özer, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, gazetemiz yazarı Miyase İlknur, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok katıldı.

Ankara Cumhuriyet Okurları'nın da (CUMOK) yer aldığı anma programında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun bir konuşma yaptı.

Alev Coşkun, anmaya katılım için yurdun birçok ilinden gelenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki kardeş Kuvayi Milliye kökleri olan bir düşünce sisteminde yetiştiler. Henüz Harbiye'de okurken babaları, subay çıkmadan okulu bırakıp Kuvayi Milliye'ye katıldı. Daha sonra iki evladın yetişmesinde babaları Kuvayi Milliye açısından, anneleri Hikmet Hanım aydınlanma açısından çok destek oldular. Sonra ikisi de Cumhuriyet çınarının içinde beraber oldular."

Turhan Selçuk'un dünya ölçeğinde bir karikatürist olarak ortaya çıktığını vurgulayan Coşkun, "Onunla her an, adeta bitişik ikiz kardeşler gibi olan İlhan Selçuk, bir aydınlanma bilgesi olarak özellikle Cumhuriyet gazetesinde çok önemli yazılar yazdı" dedi.

Coşkun, Cumhuriyet gazetesinde İlhan Selçuk'un yaptığı en önemli işin ise "Atatürkçülükle sol düşünceyi, emeğin en yüce değer olduğu düşüncesini birleştirmek ve bu konuda aydınlanma felsefesini açmak olduğuna" dikkat çekti.

İlhan ve Turhan Selçuk'un gömütlerine karanfil bırakılmasının ardından anmaya katılanlara lokma ikramı yapıldı.