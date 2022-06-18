Gazetemizin iki çınarı İlhan ve Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 12. yılında özlemle anıyoruz

Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucuları, gazetemizin değerli çınarları, Aydınlanma savaşçısı başyazarımız İlhan Selçuk ile çizerimiz Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 12. yılında özlemle anıyoruz. İlhan ve Turhan Selçuk için yarın Hacıbektaş’taki gömütleri başında anma programı düzenlenecek. “Turhan-İlhan Selçuk’u Anarken” belgeseli ise 19 Haziran Pazar günü Cumhuriyet TV’de saat 09.00’da yayına girecek

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00
Gazetemizin iki çınarı İlhan ve Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 12. yılında özlemle anıyoruz
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Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucuları, gazetemizin iki değerli çınarı, Aydınlanma savaşçısı başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 12. yılında özlemle anıyoruz. İlhan ve Turhan Selçuk  için yarın Çilehane’deki gömütleri başında anma programı düzenlenecek. 

ERGENEKON KUMPASI

Cumhuriyet aydını ve Aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamına pek çok mücadele sığdırdı. 2008’de, 83 yaşındayken FETÖ’nün kumpas davalarından Ergenekon davası kapsamında evi basılan, sabaha karşı 04.30’da gözaltına alınan Selçuk’un gazetemizdeki odası da arandı. Okurlarının yalnız bırakmadığı Selçuk, serbest bırakıldıktan sonra, 28 Mart 2008’de, köşesinden yayımladığı “Bizim savcıya ‘abi’ nasihatı” yazısındaki, “Savcı Bey anlaşılıyor ki çok ağır bir yük üstlenmiş, altından kolay kolay kalkılamayacak bir yük... Sorgulamadaki karşılıklı konuşmalarda sezinledim ki bu yük onu tüm yaşam boyu ezebilir... Operasyon fos çıktı... Ergenekon dosyasını yaymak; yazarları, fikir adamlarını, emekli komutanları, muvazzafları da içine alarak sonuçta laik orduya ilişkin bir dava harekâtına dönüştürmek akıl kârı değildir...” ifadeleriyle yaptığı uyarı, halen canlılığını koruyor. Aradan 12 yıl geçmesine karşın Selçuk’un yazdığı yazılar, kamuoyunu aydınlatmayı sürdürüyor. 

HACIBEKTAŞ’TA TÖRENI

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da çizgileriyle karanlığa ışık oluyor. Kardeşinden yalnızca üç ay sonra yitirdiğimiz Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk’u, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anacağız. İlhan ve Turhan Selçuk için Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreni, saat 11.00’de başlayacak. Anmanın ardından lokma ikramı yapılacak. 


İlhan Selçuk Turhan Selçuk Cumhuriyet
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