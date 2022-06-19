Geleceğe ışık tutan aydınlanma bilgeleri İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'u anıyoruz

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucuları, gazetemizin iki değerli çınarı, Aydınlanma savaşçısı başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk’u, yitirişimizin 12. yılında özlemle anıyoruz. Selçuk kardeşler için bugün Hacıbektaş Çilehane’deki gömütleri başında anma programı düzenlenecek.

Cumhuriyet aydını ve Aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamına pek çok mücadele sığdırdı. 2008’de, 83 yaşındayken FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon davası kapsamında evi basılan, sabaha karşı 04.30’da gözaltına alınan Selçuk’un gazetemizdeki odası da arandı. Okurlarının yalnız bırakmadığı Selçuk, daha sonra serbest bırakıldı. Aradan 12 yıl geçmesine karşın Selçuk’un yazdığı yazılar, kamuoyunu aydınlatmayı sürdürüyor.

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da aynı kardeşi İlhan Selçuk gibi çizgileriyle karanlığa ışık oluyor.

HACIBEKTAŞ’TA TÖREN

Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk’u, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anacağız. İlhan ve Turhan Selçuk için Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreni, bugün, saat 11.00’de başlayacak. Anmanın ardından lokma ikramı yapılacak.

BELGESEL 09.00’DA

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur’un hazırladığı “Turhan-İlhan Selçuk’u Anarken’’ belgeseli ise Cumhuriyet TV’de bugün, sabah saat 09.00’da yayına girecek.

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI ALTIOK: SELAM OLSUN USTALARA

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’u yitirişimizin 12. yılında yaptığı açıklamada, aydınlanmanın, sevginin, barışın, hoşgörünün, eşitliğin, ilmin merkezi Hacıbektaş’ın, İlhan ve Turhan Selçuk’u çok sevdiğini söyledi. Altıok, “Yazılarında anlatmak istedikleri Cumhuriyet bilinci şüphesiz gençlerimize büyük bir kılavuz olmuş ve Cumhuriyetin ilk kez konuşulduğu yer Hacıbektaş’ımız ile bir bütün olmuşlardır. Her ne vakit Çilehane’de sırlandıkları yere gittiğimde gömütleri başında kitap, şiir okuyan canları gördüğümde umutların kaybolmadığını daha iyi anlıyorum. Selam olsun yazının ve çizginin ustaları, selam olsun Cumhuriyet sevdalıları İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk” ifadelerini kullandı.