Aydınlardan ‘Merdan Yanardağ’a özgürlük’ çağrısı
Gazeteci, sanatçı ve aydınlar "Merdan Yanardağ’a Özgürlük" çağrısı yaptı. Aralarında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Ahmet Telli, Sunay Akın gibi isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve aydın başlatılan kampanyaya imza verdi, Yanardağ'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.
Marmara Kapalı Cezaevine konulan gazeteci Merdan Yanardağ’a destek sesleri yükselmeye devam ediyor.
Gazeteci, sanatçı ve aydınlar ‘Merdan Yanardağ’a Özgürlük’ çağrısı yaptı. Kampanyayı başlatan Şair Tuğrul Keskin ilk imza atan isimlerin yer aldığı açıklamayı paylaşırken gazeteci ve aydınlara da kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.
Çağrıya katılmak isteyenler için [email protected] adresi açıldı.
Açıklama ve ilk imzacılar şöyle:
TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanarak çarpıtılması üzerinden yapılan linç girişimini kınıyor, anayasa ve uluslararası sözleşmelerce teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir şiddet girişimi olarak görüyoruz. Merdan Yanardağ’ın özgürlüğüne bir an önce kavuşması için yetkilileri vicdana ve hukuka çağırıyor, ekliyoruz; Aksi zulümdür, suçtur!
Zülfü Livaneli
Müjdat Gezen
Rutkay Aziz
Müjde Ar
Levent Üzümcü
Sunay Akın
Ahmet Telli
Edip Akbayram
Suavi
Tuncay Mollaveisoğlu
Metin Uca
Orhan Alkaya
Tuğrul Keskin
Orhan Aydın
Ataol Behramoğlu
Nihat Behram
Haydar Ergülen
İsmail Saymaz
Zafer Arapgirli
Murat Muratoğlu
Ercan Karakaş
Yüksel Yalavo
Zeynep Oral
Kerem Görsev
Övgün Ahmet Ercan
Ali Kocatepe
Ayşenur Arslan
İrfan Aktan
Nebil Özgentürk
Ünal Ersözlü
Tuluhan Tekelioğlu
Sedef Kabaş
Alper Taş
Kemal Okuyan
Ümit Zileli
Miyase İlknur
Halil İbrahim Özcan
Yaşar Aydın
İbrahim Varlı
İbrahim Aydın
Nevzat Çelik
Sadık Gürbüz
Ümit Kartal
Eren Aysan
Şükrü Erbaş
Cevat Çapan
Nesimi Aday
Aysun Kocatepe
NE OLMUŞTU?
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’a verdiği röportajda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, “Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil. Öcalan ile Kandil arasında bir fark var. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi. Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.
Yanardağ, Ensarioğlu’nun ifadelerini “AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu” şeklinde yorumladı. Yanardağ, “Ya Galip Ensarioğlu Apo’cu oldu ya da AKP Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlıyor. Fakat bu çözüm sürecine, Kandil’in, yani PKK’nın dışarıdaki kanadının ve Selahattin Demirtaş’ın karşı çıkabileceği varsayımıyla onun önünü kesmeye çalışıyorlar” dedi.
Yanardağ’ın ifadeleri cımbızlanarak bağlamından koparıldı ve başta İYİ Partili siyasetçiler olmak üzere çok sayıda trol tarafından hedef gösterildi.
Hakkında linç kampanyası başlatılan Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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