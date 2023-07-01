Mustafa Sarıgül: Merdan Yanardağ üzerinden mesaj veriliyor!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 22:19

Güncelleme: 01.07.2023 - 22:19

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AKP ile Abdullah Öcalan’ın yeniden görüşerek tekrar çözüm sürecine başlayabileceklerini anlatmak için söylediği sözler nedeniyle trollerin hedefi oldu. Yanardağ’ın sözleri bağlamından kopartılarak sosyal medyada montajlanmış bir video ile servis edildi. Yanardağ, trollerin çarpıtması nedeniyle tutuklanarak eski adı Silivri Cezaevi olan Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Merdan Yanardağ’ın yaptığının gazetecilik olduğunu söyleyerek, “Programda bir AKP Milletvekili’nin sözlerini sadece yorumlamıştır. 20-25 dakikalık konuşmanın 2-3 dakikalık kısmını keserek montaj yaparak servis ederseniz bu ne vicdana ne de ahlakı değerlere uyar. Merdan Yanardağ, ulusal birlik anlayışıyla inançlara saygı anlayışıyla bayrağından toprağından ayrılmayan bir gazeteci arkadaşımızdır. Yanardağ Malazgirt’ten Kocatepe’ye tem bağımsız Türkiye diyen son derece değerli bir gazeteci arkadaşımızdır” dedi.

Sarıgül, Yanardağ’ın tutuklanmasının bir gözdağı olduğunu söyleyerek, “Konu Merdan Yanardağ değil. Merdan Yanardağ üzerinden kamuoyuna göz dağı verilmeye çalışılıyor. Toplum ve muhalif kesimler sindirilmeye ve susturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ’ın kamuoyunu aydınlatmaya çalıştığının altını çizen Sarıgül, “Yanardağ kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında önemli beyanlarda bulunmuştur. Merdan Yanardağ’ın oradaki düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız ama bir gazeteci düşüncelerini açıkladı diye böylesine bir gazeteciyi gözaltına alamazsınız.” diye konuştu.

Sarıgül, yandaşların çözüm sürecindeki ifadelerini de hatırlatarak, ”İktidara yakın medyanın ve AKP’li siyasilerin konuşmalarına bakarsak hepsini içeri almak gerekir. O nedenle sayın Merdan Yanardağ ile ilgili böyle bir suç olsaydı geriye dönüp bakalım çözüm sürecinde neler konuşuldu. Neler yapıldı… İktidara gelirken özgürlüklerden basın özgürlüğünden bahsedenlerin bu hale gelmesi son derece düşündürücüdür. Bu karar Türkiye’de hukukun üstünlüğünü düşündürücü hale getirmiştir.” dedi.