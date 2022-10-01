Aydınlardan, Zülal Kalkandelen için ortak açıklama: 'Yanındayız, gericiliğe geçit vermeyeceğiz'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:13

Son dönemde köşe yazıları nedeniyle özellikle dinci çevrelerce hedef gösterilen gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen'e aydın, gazeteci, sanatçı yazar ve akademisyenlerden destek geldi.

"Zülâl Kalkandelen’in Yanındayız… Gericiliğe Geçit Vermeyeceğiz…" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugüne kadar sayısız tehdit alan, tecavüzle tehdit edilen, savunduğu görüşleri nedeniyle cinsiyetçi hakaretlerle üzerinde baskı kurulmaya çalışılan Zülâl Kalkandelen’in yanında olduğumuzu ilan ederiz" denildi.

Destek metni şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, laikliği, eşitliği, yaşam hakkını ve özgürlüğü savunan yazıları nedeniyle gericiler tarafından sistematik bir şekilde hedef gösterilmektedir.

Son olarak İran’da 'İslami kurallara uygun örtünmediği' gerekçesiyle katledilen Mahsa Amini hakkında yazdığı makalenin ardından, Yeni Akit Gazetesi ve gazetenin yazarlarından Ali Karahasanoğlu tarafından defalarca hedef gösterilen Kalkandelen’in can güvenliği açıkça tehlikeye atılmaktadır.

Bugüne kadar sayısız tehdit alan, tecavüzle tehdit edilen, savunduğu görüşleri nedeniyle cinsiyetçi hakaretlerle üzerinde baskı kurulmaya çalışılan Zülâl Kalkandelen’in yanında olduğumuzu ilan ederiz.

Laikliğin savunulmasının suç gibi gösterilmesine alışmayacağımız gibi, laikliği, özgürlüğü ve eşitliği savunanların suçlu gibi gösterilmesine geçit vermeyeceğiz.

Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizdeki yıkımın sorumlularını, laikliği tasfiye edenleri, emekçileri yoksulluğa itenleri tanıyoruz.

Zülâl Kalkandelen’e yapılan tehditleri ve hedef gösteren açıklamaları, haber ve paylaşımları kınıyor, hiçbir tehditten korkmuyor, bu gerici karanlığın dağılması için mücadele etmeye devam ediyoruz."

İMZACILAR

Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat

Ahmet Müfit Bayram, Şehir Plancısı, Yazar

Ahmet Saltık, Prof. Dr.

Akasya Kansu Karadağ, Dr. Hukukçu, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Alev Doğan, Gazeteci – Gazete Manifesto Haber Müdürü

Ali Özgür Dedeoğlu, Eğitimci

Alime Mitap, Ressam

Alp Atamanalp, Yazar

Arzu Becerik, Avukat, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi

Atilla Hekimoğlu, Avukat

Atilla Özsever, Gazeteci, Yazar

Aydemir Güler, TKP Parti Meclisi Üyesi, Yazar

Aygun Zerger, Emekli Memur

Aysel Tekerek, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı

Ayşe Sarısu Pehlivan, Yargıçlar Sendikası Başkanı

Ayşegül İbici Oruçkaptan, Peyzaj Mimar

Aziz Konukman, Prof. Dr.

Barış Pehlivan, Gazeteci-yazar

Barış Terkoğlu, Gazeteci – Yazar

Barış Zeren, Yazar

Barkın Asal, Dr.

Bengisu İçten, Avukat

Berin Ötenel, Tiyatro Sanatçısı

Berkay Çelen, Avukat

Bilgütay Hakkı Durna, Avukat

Burçak Özoğlu, Akademisyen – Sol Portal Yazarı

Candan Badem, Akademisyen

Celil Denktaş, Yazar

Cem Alptekin, Avukat

Cengiz Kılçer, Şair, Yeni Ülke Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Ceyda Karan, Gazeteci

Çetin Yüksel, Avukat

Çiler Dursun, Prof. Dr.

Damla Özen, Tiyatro Sanatçısı

Deniz Aslan Şenkal, Genel Sağlık-İş Denetleme Kurulu Üyesi

Derman Boztok, Dr.

Doğan Erkan, Avukat

Ekim İsmi, Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ekin Şen, Yazar

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Genel Yayın Yönetmeni

Engin Ayça, Sinema Yönetmeni

Engin Solakoğlu, Yazar

Erdal Atıcı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Erendiz Atasü, Yazar

Erhan Karaçay, Mühendis

Fatih Yaşlı, Yazar – Akademisyen

Fevzi Engin, Dr.

Fırat Arapoğlu, Eleştirmen – Yazar

Fulya Durak, Avukat

Galip Yalman, Prof. Dr.

Gönül Erdem, Avukat

Gül Erdost, Sosyal Hizmet Uzmanı

Güldeste Dedeoğlu, Genel Sağlık-İş Denetleme Kurulu Sekreteri

Gülsen Tuncer, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı

Gülsün Gökalp, Spiker- Program Yapımcısı

Güvenç Dağüstün, Müzisyen

Haluk Polat, Müzisyen – Eğitimci

Hasan Aktaş, Eğitimci

Hasan Kırlangıç, İYİ-SEN Başkanı

Hasan Sivri, Gazeteci-yazar

Hatice İkinci, Gazeteci

Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr.

Hikmet Koyuncuoğlu, Avukat

Hüseyin Esentürk – Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Derneği Başkanı

Hüseyin Özel, Prof. Dr.

Ilgın Su, Yapımcı

İbrahim Fikri Talman, Emekli Yargıç, Avukat

İlkay Ersus

İlke Çandırbay, Avukat

İlke Kızmaz, Müzisyen

İlker Cenan Bıçakçı, Prof. Dr.

İlknur Başer, Sol Parti Başkanlar kurulu Üyesi

İnci Boyacıoğlu, Doç. Dr.

İsmail Hakkı Tombul, Sosyalist Güç Birliği Yürütme Heyeti Üyesi

İzge Günal, Prof. Dr.

İzzeddin Önder, Prof. Dr.

Kaya Güvenç-TMMOB Eski Başkanı

Kemal Parlak, Sınıf Tavrı Sözcüsü

Kıymet Coşkun, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili

Korkut Boratav, Prof. Dr.

Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr.

Kurtuluş Kılçer, TKH Merkez Komite Üyesi

Lale Büyük Efe, Avukat

Mahmut Aslan, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri

Mercan Erzincan, Müzisyen

Merdan Yanardağ, Gazeteci-yazar

Metin Filorinalı, Avukat

Metin Yaltı, Avukat

Murat Akad, Dr.

Murat Çelik, Avukat

Murat Şeref Baba, Avukat

Murtaza Demir, Yazar, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kurucu Başkanı

Mustafa Büyüksipahi, Gazeteci-Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Demir, Eğit-Der Eski Başkanı

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci – Yazar

Mustafa Türkeş, Prof. Dr.

Mutahhar Askari, Öğretmen – Yazar

Müjde Tozbey Erden, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Müslüm Kabadayı, Yazar

Namık Koçak, Gazeteci – Yazar

Nazım Turan, Avukat

Necati Çıtak, Dr.

Necdet Pamir, Mühendis, Yazar

Necdet Seferoğlu

Neval Ogan Balkız, Dr. Hukukçu

Nida Açıkalın, Avukat

Nuray Atalayer, Dr.

Nuray Yenil, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Sekreteri

Oğuz Gemalmaz, Sendikacı

Oğuz Oyan, Prof. Dr.

Oğuz Türkyılmaz, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı

Orhan Gökdemir, Gazeteci – Sol Haber Portalı Yazarı

Orhan İzzet Kök, Avukat

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hukukçu

Önder İşleyen, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

Örsan Öymen, Prof. Dr. Yazar

Özge Yücel, Doç. Dr.

Özgen Seçkin, Yazar-Yayıncı

Özgür Aydın, Prof. Dr.

Özgür Eryılmaz, Avukat

Özlem Şen Abay, Avukat

Pelin Yücel, Avukat

Rengin Gönenç, Avukat

Rıfat Okçabol, Prof. Dr.

Sadık Albayrak, Yeni Gelen Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Sadık Usta, Yazar

Savaş Karabulut, Dr.

Sedat Vefa Bostan, Avukat

Selin Aksoy, Avukatlar Sendikası Başkanı

Semiha Özalp Günal, Yrd. Doç. Dr. İlerici Kadınlar Derneği (İKD) GYK Üyesi

Serdar Şahinkaya, Yazar – 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü

Serpil Güvenç, Yazar

Several Ballıkaya, Avukat

Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr.

Suat Özeren, Dr. İktisatçı

Şule Akıncılar

Tamer Akgökçe, Hukukçu

Taner Timur, Prof. Dr. Yazar

Tarık Doğan, Dr. Genel Sağlık-İş MYK üyesi

Tolga Binbay, Doç Dr. Yazar

Turgay Develi, Gazeteci – Yazar

Tülin Tankut, Yazar, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Danışma Kurulu Üyesi

Tümay Çetin, Avukat

Umut Kuruç, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı

Yaşar Aydın, Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

Yaşar Yamaç, Tüm Emekli Sen Tunceli Şube Temsilcisi

Yeliz Toy, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı

Zerrin Bayraktar, Prof. Dr.