Gerici Akit, yazarımız Zülal Kalkandelen'e saldırıp, hedef gösterdi!

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:53

Gazetemiz yazarı ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen'e yönelik saldırılar devam ediyor. Kalkandelen, geçen günlerde bir şahıs tarafından tecavüzle tehdit edilmiş; mahkeme, şahıs hakkında beraat kararı vermişti.

Kalkandelen son olarak İran’da başörtüsünden saçı gözüktüğü için ahlak polisinin katlettiği Mahsa Amini hakkındaki yazısından sonra yine şeriatçılar tarafından tehdit almaya başladı.

Bu tehditlerden biri de Yeni Akit’ten geldi. Akit'te yer alan yazıda Kalkandelen için şu ifadeler kullanıldı;

“Dindarları katil gösteren Cumhuriyet yazarı İslamı hadsizce böyle hedef aldı!

‘Siyasal İslam’ adı altında İslama kimlik uyduran Cumhuriyet yazarı Zülâl Kalkandelen, şeriatı hedef aldığı yazısında dindarları katil gibi gösterdi.

Fuhuş, cinayet ve tecavüz, yaşam tarzını benimsediği laik çevrelerde; barlarda, pavyonlarda, gazinolarda, gece kulüplerinde yaşanırken Kalkandelen, ‘Şeriat bir kadının daha canını aldı!’ başlığıyla Müslüman kesimi hedef aldı.”

Ayrıca yazarları Ali Karahasanoğlu da “Temel Abi’nin kefil olduğu CHP zihniyetinden dine hakaretler!” başlıklı bir yazı kaleme alarak Kalkandelen'i hedef gösterdi.