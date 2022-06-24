Zülal Kalkandelen yazdı: 'Solda ittifak ülke için umut veriyor'

24 Haziran 2022 Cuma, 09:42

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, "Solda ittifak ülke için umut veriyor" başlıklı bugünkü köşe yazısında, seçim öncesi sosyalist solda devam eden ittifak çalışmalarını köşesine taşıdı.

Yazısında "İktidara kim gelirse gelsin, çok dikkatli, akılcı ve iyi planlanmış bir koordinasyon olmadan uzun vadede bile aydınlığa çıkmak zordur" diyen Kalkandelen, seçim sürecinin bu aşamasında, 6'lı masaya soldan eleştiri gelmesini hayati bulduğunu belirterek şu vurguda bulundu:

"6’lı masaya soldan eleştiri gelmesini hayati buluyorum. Türkiye’nin üzerine çöken kara bulutların sorumlusu siyasal İslamdır, sağ politikalardır. Toplumu ekonomik, sosyal ve ahlaki açıdan dibe vurduran öyle koyu bir karanlık içindeyiz ki bulutların dağılması epey zaman alacaktır.

İktidara kim gelirse gelsin, çok dikkatli, akılcı ve iyi planlanmış bir koordinasyon olmadan uzun vadede bile aydınlığa çıkmak zordur.

Akılcı ve iyi planlanmış bir koordinasyonun mutlaka dayanması gereken ilkeler vardır. Bu nedenle kamucu, laik, antiemperyalist ve emekçilerden yana bir programın oluşturulması için sol partilere tarihi bir görev düşüyor."

Konuya ilişkin ittifak çalışmalarında yer alan Türkiye Komünist Hareketi'nin genel başkanı Aysel Tekerek'in değerlendirmelerine yer veren Kalkandelen, şunları aktardı:

"Seçimlerde sosyalist güç birliğinin yakın olduğunu” söyledi ama altını çizdiği hususlar var. Sosyalist partiler arasında kurulacak akıl birliğine ve bunun için yürütülen iletişime büyük önem verdiklerini; buradan hareketle seçim döneminde solun devrimci programının toplumsallaşması için çalışacaklarını söyledi. Tüm bu süreci sosyalizmin, sol kesimin çıkarı için değerlendireceklerini, kriz ortamında solun topluma önerilerini anlatacaklarını belirtti.

Çoğunluğun, haklı olarak, cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandığını ve bu konuda ne yapacaklarını sorduğumda, “cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı tartışmalarına hapsolmayı doğru bulmadığını” ve “sol ittifakın bu konuda ortak bir karar vereceğini” söyledi.

Seçim ikinci tura kalırsa ne olur dediğimde, “Koşullara göre hareket edeceğiz” dedi ama net olarak vurguladığı bir tavır vardı: “Bu ortamda TKH olarak gelecek iktidara kefil olmayız.”