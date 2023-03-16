Ayhan Bilgen, AKP'ye kapıları kapatmadı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere iki ay kala Cumhur İttifakı’nda genişlemeye dönük görüşmeler yapılıyor. Bu kapsamda AKP heyeti, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmeler yaptı.

Ankara kulislerinde de özellikle iktidar partisi AKP’nin, bu seçimlerde “işini şansa bırakmamak için milletvekilliği listelerinde sürpriz isimlere yer vereceği” de konuşuluyordu. Bu isimlerden birinin de “eski HDP milletvekili ve SESPARTİ’nin kurucusu Ayhan Bilgen olduğu” iddia edilmişti. AKP’nin, 14 Mayıs’taki seçimde “Bilgen’i kendi listesinden aday göstereceği” konuşuluyor.

"İTTİFAKLAR OLUR"

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bilgen, “AKP’den adaylık” iddialarına kapıları kapatmadı. Kurucusu olduğu SESPARTİ’nin 8 ay içinde seçimlere girme şartı olan 41 ile ve bu illerin üçte bir ilçesinde teşkilatlarını kurduklarını söyleyen Bilgen, ancak seçimlerin 14 Mayıs’a alınmasıyla birlikte SESPARTİ Genel Kurulu sonrası 6 aylık süre dolmadığı için seçimlere girme hakkını elde edemediklerini anlattı.

“AKP’den kendisine henüz bir teklifin gelmediğini” ancak bu durumun kamuoyunda tartışıldığını dile getiren Bilgen, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz” dedi.

Bilgen, yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu, bunun için ittifaklara dahil olmadan atacakları adımlara da bakılması gerektiğini de söyledi. SESPARTİ’nin “seçimlere katılma yeterliliği bulunmadığı” için parti amblemi ile oy pusulasında yer alması mümkün olmuyor. Bu nedenle Bilgen’in, “AKP listelerinden milletvekili adayı gösterileceği” belirtiliyor.