Ayhan Bilgen'den 'kriz' uyarısı: 'İç çatışmayı doğurabilecek bir kaos yaşayabiliriz'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:28

HDP'den istifa ederek Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES Partisi) kuran Ayhan Bilgen, derinleşen ekonomik krize dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Bilgen, sosyal medya hesabı üzerinden hem iktidar bloğuna hem de muhalefet partilerine seslenerek "olağanüstü tedbirler" alınması için çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Paylaşımlarında "İktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumu ekonomik krizi ortak radikal adımlar atarak yönetemezse iç çatışmayı doğurabilecek bir kaos yaşayabiliriz" uyarısında bulunan Bilgen, "Partilerin hem asgari politik ve teknik katkısıyla, popülist siyasete karşı acil eylem planlı ekonomik olağanüstü tedbirler masaya yatırılmalıdır" ifadelerini kullandı.