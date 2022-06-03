Ayhan Bilgen'den 'açılım' iddiası: 'Böyle bir hazırlık var, MHP ikna edilmeye çalışılıyor'

03 Haziran 2022 Cuma, 16:27

HDP’den istifa ederek SES Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen, KARAR TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı.

Programda iktidarın Kürt sorununda yeni bir açılım hazırlığında olduğunu söyleyen Bilgen, “Bunların birazı öngörü birazı da bilgi” dedi. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın da sürece dahil edilmeye çalışıldığını iddia eden Bilgen, şöyle konuştu:

“Kürt sorunu barışçıl yöntemlerle çözülmedikçe bu ülkede hiçbir sorun çözülmeyecek. Çünkü para oraya gidiyor, güvenlik politikası oranın üzerinden oluşuyor, dış politikada orası esas tutuyor, demokratikleşme olmuyor çünkü terörle mücadele ediyoruz deniliyor. Benim öğrendiğim geldiğim nokta şu, Türkiye artık sadece kimlik siyaseti ile sorunlarını çözemiyor. Kimlik talepleri ile ekonomik talepler arasındaki bağı kuramıyoruz. Analizlerimiz paradigmalarımız bir yere oturmuyor. İstanbul’a göç etmiş Kürtler 90’lı yıllarda köyü yakıldığı için göç etmişti şimdi Digor’un köyünden Esenyurt’a geliyor. Önce İnşaat sıvacısı olarak başlıyor sonra müteahhit oluyor. Bulunduğu sosyal çevre ve talebi başka.

"MHP’Yİ İKNA EDEREK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"İktidarın açılım yapma ihtiyacını duyduğunu biliyorum ama bu açılımı nasıl yapacağı konusu mesele belli değil. HDP’yi de İkna ederek mi yapacak daha düşük düzeyli bir hamle mi yapacak göreceğiz" diyen Bilgen, "Örneğin, genel bir demokrasi, anayasada küçük rötuşlar, ana dil hakkının yasak olmaktan çıkması gibi, vatandaşlık tarifinin görece iyileştirilmesi gibi seçim kampanyasında anayasa üzerinden bir yeni hegemonya inşa edeceğini düşünüyorum. Yani MHP’yi de ikna ederek yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Şu anda böyle bir hazırlık var biliyorum. Yorum yapmıyorum, hazırlık olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN DA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti 'bunlar statükocu' diyecek bir mindere çekmeye hazırlandığını söyleyen Bilgen, "Ben bu kaygıyı muhalefet liderleri ile paylaştım. Eğer seçime Türkiye şöyle bir havada giderse şaşırmayalım. MHP’nin de yüksek sesle tepki vermediği Erdoğan’ın yeniden reformdan ve değişimden yana muhalefetin de istemezük pozisyona itildiği bir resimde gidebiliriz. Özellikle Kürt meselesinde. Abdullah Öcalan’ın da buna dahil edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ama ne kadar mümkün olur, belediye seçimindeki gibi yanlış yöntemle olmayacağını biliyorum. Aynı yöntemi de denemeyeceklerdir daha usulüne uygun olur diye düşünüyorum. Bunların birazı öngörü birazı da bilgi" diye konuştu.