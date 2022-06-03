Mehmet Metiner'in Demokrasi ve Birlik Derneği kuruldu: 'Yeni süreç' mesajı

03 Haziran 2022 Cuma, 12:32

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’in başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER), kuruluşunu bugün resmen duyurdu. İstanbul’da bir otelde yapılan kuruluş toplantısında konuşan Metiner, "Kürt sorunu çözüldü, sıra Kürtlerin sorunlarının çözülmesinde" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu manken Ece Gürsel’in yaptığı toplantıda Mehmett Metiner, salona AKP’nin eski seçim şarkısı "aynı yoldan geçmişiz biz" ile girdi. Metiner, "Em Kurd’ın em Tırk’ın (Kürt de biziz, Türk de biziz)" diyerek Kürtçe başladığı konuşmasında, "Kim ki 'Bu devlet sadece Türklerin devletidir' derse bölücülük yapmış olur. Türk ve Türklük adına bu tür iddialarda bulunmak, bilesiniz ki Türk’le ete kemiğe bürünmüş anlam ve maneviyat dünyamıza darbe anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Metiner, "Türk tanımının ırksal bir tanımlamanın ötesinde İslamiyetle büründürdüğü o birleştirici anlam dünyasını ortadan kaldırdığınızda geriye sadece ruhsuz bir beden kalır. İslamiyetin o birleştirici anlam dünyasıyla özdeşleşmiş Türk tanımını tahrif ederek Kürd’ü öteki görenler bilsinler ki en büyük bölücülüğü bu ülkenin başına onlar bela etmişlerdir" dedi.

"ANLAMLI BİRLİKTELİK ZAMANI"

"Eski Türkiye" diye tanımladığı dönemin politikalarını "inkarcı ve asimilasyoncu" diye niteleyen Metiner, "Kürtler ve Türkler, bu ülkede o devrin ideolojisi gereği zulmü eşit olarak yaşadılar. Sadece Kürtler iki kat daha fazla yaşadılar o zulmü. Çünkü Kürtlerin etnik aidiyetleri de bir tehdit olarak görüldü" sözlerini kullandı. Metiner, günümüzdeki durum için ise şöyle söyledi: "İnkar dönemi bitti. Asimilasyon politikaları tüm utancıyla tarihe uğurlandı. Artık Kürtlerin varlığını inkar eden, dilini ve kültürünü yasaklayan bir devlet anlayışı yok."

Metiner, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu çok önemli bir devrimsel değişimdir. Bu devrimsel değişimi gerçekleştirenleri yürekten selamlıyoruz. Bu değişimi kalıcı ve anlamlı bir birlikteliğe dönüştürmenin vaktidir diyoruz."

"YENİ BİR KAZANIM SÜRECİ"

Metiner, kurdukları DEMBİR-DER’in amacını ise şöyle anlattı:

"Kürtler ve Türkler birbirinin kardeşidirler. Varsa orta yerde bir sorun, bir yanlış anlaşılma bize düşen kardeşlerin arasını bulmaktır. Onları yeniden güçlü bir şekilde kardeşleştirmektir. Demokrasi ve Birlik Derneğimizin en temel amacı budur."

"Görmemiz gereken gerçek şu: Her anlamda yüreği yaralı bir toplum var. Dışlandığını düşünen bir toplum var" diyen Metiner, "yeni bir süreç" başlatma mesajı verdi:

"Yeni bir kazanım sürecini başlatmamız lazım. Kucaklayıcı ve kazanımcı politikaları hayata geçirmemiz lazım. Demokrasi ve Birlik Derneği olarak biz bu konuda üstümüze düşeni yapacağız."

DEVLET DÜZEYİNDE GİRİŞİM

Metiner, PKK ve HDP’yi de konuşmasında şu sözlerle hedef aldı:

"Bugün Türkiye Kürtlerinin gerçek anlamda özgürleşmesinin önündeki en büyük engel, PKK’nın ve partisi HDP’nin varlığıdır. PKK’nın Kürtler üzerindeki silahlı boyunduruğu ve HDP’nin silaha yaslanan siyasi vesayeti son bulmadıkça Kürtler arasında gerçek demokrasi neşv ü nema bulamaz. O yüzden DEMBİR-DER olarak Kürtlerin demokratik tercihleri önünde silahlı ve siyasi engel oluşturan bariyerlerin kaldırılmasını nirengi önemde görüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenler var elbette. Kürtlerin gerçek sorunlarını çözerek onları PKK ve partisi HDP’ye mecbur ve mahkum olmaktan kurtarmak, dahası PKK/HDP canibinin silahtan gücünü alan baskı rejimine son vermek. Her ikisi bir arada yürümezse bu amaç gerçekleşmez diyorum."

Türkiye’nin her yerinde Kürtlerin sorunlarını dinleyecekleri toplantılar düzenleyeceklerini söyleyen Metiner, "o sorunların çözümü için devlet düzeyinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

KÜRT ÖĞRENCİLERE BURS VE YURT

Ayrı devlet, federasyon, otonomi gibi talepleri, herkese kaybettireceğini düşündükleri zararlı talepler olarak gördüklerini söyleyen Metiner, "Türkiye Kürtlerinin PKK/HDP üzerinden okunmasından son derece rahatsızız" ifadelerini kullandı.

Derneğin dışında bir de Demokrasi ve Birlik Vakfı adıyla vakıflaşacaklarını söyleyen Metiner, vakfın zeki ve başarılı Kürt öğrenciler için yurt ve burs imkanları sağlayacağını anlattı.

Derneğin genel başkan yardımcıları yazar Tülay Demir ve ve avukat Ebubekir Elmalı da birer konuşma yaptı. Dernek, yöneticilerini de sahnede tanıttı.