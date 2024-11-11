Ayhan Bora Kaplan davası 'reddi hakim' talebiyle nedeniyle başlamadan ertelendi: 'Adaletinize inanmıyorum'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:12

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, dosya savcısı esasa ilişkin mütalaasını geçen ay verdi. Savcı, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Bora Kaplan hakkında müebbet ve 150 yıla kadar hapis cezası istedi.

Davaya dün sanık ve avukatların savcı mütaalasına ilişkin savunmaların alınması için Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda devam edildi.

USÜL TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Davanın dünkü duruşmasında Mahkeme Başkanı, “bir sanığın en fazla üç avukatının duruşmada bulubileceğini” anımsatması nedeniyle “usül tartışmasıyla” başladı.

Bunun üzerine sanıklar Kaplan ve Barış Kurt’un avukatları SEGBİS kaydına alınarak bunun gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Av. Umut Köroğlu, “Bugüne kadar üç avukat olarak hazır bulunduk. Bugün de üç avukatız. Bugün bir başka avukatın olması, birimizin çekilmesinin istenmesi Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) aykırıdır. Bir sanığın üçten fazla avukatla bulunması ve bunlardan üçünün duruşmada bulunması yasaya uygundur” ifadesini kullandı.

‘KANUNUN ÜSTÜNDE DEĞİLSİNİZ’

Av. Oğuzhan Bilgin ise daha önce ağır ceza mahkemesi başkanlığını yaptığını belirterek, “Böyle bir usülü ilk kez görüyorum. Kanunun üstünde değilsiniz. Kanunu uygulamamanızın sebebini açıklamanızı istiyorum” dedi. Av. Muhammet Hardalaç da “Arkanızda kaldığı için ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısını görmüyorsunuz. Vereceğiniz kararda bir şey söyleyin” ifadeleriyle itirazda bulundu. Mahkeme Başkanının “Ertesi gün bir başka avukat gelirse ne yapacağız?” sorusu üzerine şu diyalog yaşandı:

“Av. Hardalaç: Gelir. Ben yarın ölmeyeceğimi nereden bileyim? Yoksa kanunda, ‘Avukat ölünce dava sonuna kadar başka avukat girmesin’ mi yazıyor?

Mahkeme Başkanı: Yani sürekli avukat değiştirip davayı uzatmaya niyetiniz yok. Peki, anladık.”

‘ADALETİNİZE İNANMIYORUM’

Bu tartışmanın ardından Mahkeme Başkanı, sanık Kaplan’ın avukatlarının “reddi hakim” talebinin 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini belirterek, bu karara itiraz edip etmeyeceklerini sordu.

Konuya ilişkin Mahkeme Başkanı, “O kesinleşmeden işlem yapamayız. İtiraz etmeyecekseniz devam edelim” dedi. Avukatlar itiraz edeceklerini, heyetin davadan çekilmesi gerektiğini savundu. Avukatların yanıtlarının ardından Mahkeme Başkanı, sanık Kaplan’a “Asıl sen edecek misin?” diye sorunca Kaplan, “Ben de edeceğim. Adaletinize inanmıyorum” yanıtını verdi.

Savcının, “redd-i hakim talebiyle ilgili karar kesinleşene kadar yargılamanın durdurulması” yönünde mütalaa vermesinin ardından Mahkeme Başkanı, sanıkların tutukluluğuna devamla duruşmayı 18 Kasım’a erteledi.