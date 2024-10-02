Ayhan Bora Kaplan'ın 'koruması' tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, Kaplan'la birlikte Esenboğa'daki operasyonda gözaltına alınan 'koruması' emekli astsubay Uğur Pekşen de üst mahkemenin kararıyla tahliye edildi.

Ayhan Bora Kaplan'ın 'koruması' tahliye edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:10

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve Esenboğa Havalimanı'na düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan Ayhan Bora Kaplan davasında 3 kişi daha tahliye edildi.

T24'ün haberine göre tutuklu sanıklardan emekli astsubay Uğur Pekşen, Hasan Can Saraçoğlu ve Hasan Aslantaş avukatının itirazı sonrası bir üst mahkeme olan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

KAPLAN'LA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Tahliye edilen isimlerden Pekşen, Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonda Ayhan Bora Kaplan'la birlikte koruması olarak gözaltına alınmıştı.

Davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye taleplerini reddetmişti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi ise geçen hafta üst mahkeme sıfatıyla, dosyanın kritik sanıklarından Tansel Aktan'ı tahliye etmişti.


Etiketler: #Ayhan Bora Kaplan

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