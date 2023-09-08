Ayhan Bora Kaplan, 'Hells Angels' lideri Necati Arabacı, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni... Yeraltı dünyasını buluşturan düğün gündemde!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:48

Ankara’da yeraltı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Kaplan'a yönelik operasyon bir anda gündemin ön sıralarına yerleşti. Öte yandan, Kaplan'ın geçen hafta Ankara'da ev sahibi olduğu sünnet düğününün görüntüleri ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlu Uhud Eymen Kaplan için Kaplan'ın Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı oldu. İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle anılan Arabacı, son olarak Bodrum'da adının karıştığı bir olayla gündem olmuştu.

2019 yılında, işlettiği bardan çıkıp gittiği evin kapısında kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Ahmet Atik'e yönelik saldırının azmettiricisi olarak aranan Arabacı, 2020 Temmuz'da İzmir'de yakalanıp Bodrum'a getirilmişti. Daha sonra tutuklanan Arabacı'nın Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris'te bazı eğlence mekanlarını haraca bağladığı iddia edilmişti. Arabacı'nın tutuklanmasının ardından, çete liderinden mağdur olan çok sayıda iş insanının da suç duyurusunda bulunduğu öne sürülmüştü.

ÇAKICI'NIN YEĞENİ DE DÜĞÜNDE

Öte yandan düğünde göze çarpan isimlerden bir diğeri de Barış Çakıcı oldu.

Barış Çakıcı'nın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu biliniyor.