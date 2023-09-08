Kendisine yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan gözaltına alınmıştı: Soylu'dan ilk açıklama!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yakınlığı ile bilinen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınması haberinin gündem olmasının ardından açıklamada bulundu. Soylu, "Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar" dedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün dün akşam düzenlediği operasyonla gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yakın olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı 'medya', aynı 'kaynaklar'… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."
Operasyon çocukları devrede…— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 8, 2023
Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar.
Aynı “medya“, aynı “kaynaklar“…
Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız. https://t.co/JUVhAdOouO
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