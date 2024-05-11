Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!

Son dakika gelişmesi... Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:46
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EMNİYET'TEN 3 GÖREVLİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurtdışına kaçtığı öne sürülen S.S.'nin, yurtdışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.


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