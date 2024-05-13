'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!

Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:34
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

T24’ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik’in “Ufuk komiser” adıyla açıkladığı personelin evlerine polis ekipleri geldi.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan “suç için anlaşma”, TCK 258. maddedeki “göreve ilişkin sırrın açıklanması”, TCK 277. madde hükmündeki “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs”, TCK 283. Madde hükmündeki “suçluyu kayırma” ve TCK 285. Madde hükmündeki “gizliliğin ihlali” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.


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