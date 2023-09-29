CHP'li Ayhan Barut: Kanser görülme oranı son 30 yılda yüzde 80 arttı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Barut, “Doğal kaynaklarımız su, hava ve toprak her geçen gün daha fazla kirlenmektedir. Kirlenen su, hava ve toprak doğanın dengesini bozarak insanların tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla karşı karşıya kalmasını neden olmakta, yaşam süresini kısaltmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Türkiye’de 210 bin 537 kanser vakası görülürken 116 bin 710 hasta hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 50 yaşın altındaki kişilerde kanser görülme oranının son 30 yılda yaklaşık yüzde 80 arttığı da bildirilmektedir” diye konuştu.

(Ayhan Barut)

’İLAÇLARA ERİŞİLEMİYOR’

Kanser tedavisi ve yaşanan sorunlara ilişkin hazırlanan önergelerinin ayrıntılarını paylaşan Barut, şunları kaydetti:

“Ülkemizde son yıllarda ekonomik kriz, güvenli ve yeterli gıdaya erişim sıkıntısı, çevre kirliliği ve doğal alanların ranta kurban edilmesi kanser vakalarının artışına büyük etki etmektedir. Kanser hastaları, tedavide sosyal ve ekonomik zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Onkoloji hastanelerinde yaşanan yatak sıkıntısı, kanser ilaçlarının piyasadaki tedarikinde yaşanan problemler ve döviz kurundaki artış sebebiyle tek bir dozu on binlerce lirayı bulan ilaçlara erişememektedirler. Sağlık Bakanlığı 2018’den beri Kanser İstatistikleri Raporu’nu yayımlamamıştır. Bu durum gözetildiğinde kanserle mücadelede önemli bir eksikliğin yaşandığı ortadadır. Ulusal ölçekte oluşturulacak etkin bir kanser kontrolünde doğru ve şeffaf kayıt sisteminin oluşturulması ve bunun ilgili kurumlarla koordineli şekilde paylaşılması, kanser teşhis ve tedavi aşamaları açısından önemlidir.”