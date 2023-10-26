Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: İki emniyet müdürü ile bir şube müdürü açığa alındı
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, polis başmüfettişi olan iki 1. sınıf emniyet müdürü ile Polis Akademisi Başkanlığı’nda görev yapan bir şube müdürü açığa alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, devam eden soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda polis başmüfettişi olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.A, 1. Sınıf Emniyet Müdürü M.K. ile Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Şube Müdürü V.K., Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.
Polis müdürleri hakkında idari soruşturma yapıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!