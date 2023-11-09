Ayhan Oğan açık öğretim diplomasını paylaştı: Kamu hukukçusuyum

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:30

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay için “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklamada bulundu.

"Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır" diyen Oğan’a bazı kullanıcılar “Hukuk 1.sınıf öğrencisi bile bu söylediğinize güler geçer” diye karşılık verdi.

"KAMU HUKUKÇUSUYUM"

Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Oğan, "Son 10 yılda 150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum." dedi.

Oğan aynı zamanda, açık öğretim fakültesi diplomasını da paylaştı.