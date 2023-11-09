Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan'dan skandal Yargıtay yorumu! Tepki yağdı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:14

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye işçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay için “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklamada bulundu.

"Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır" diyen Oğan’a bazı kullanıcılar “Hukuk 1.sınıf öğrencisi bile bu söylediğinize güler geçer” diye karşılık verdi.