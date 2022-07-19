Ayhan Türk, Ümit Özdağ'ın Alevi çıkışına kızıp istifa etti

19 Temmuz 2022 Salı, 23:55

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Türk, Zafer Partisi’nden ayrıldığı haberini şu sözlerle açıkladı:

Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün Aydın’da bir cemevini ziyaret ettiği sırada söylediği sözler gündeme oturmuştu. Özdağ buradaki konuşmasında “Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek” demişti.

Özdağ’ın bu açıklamasına Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk tepki gösterdi. Türk, sosyal medya hesabından, bir cemevine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşarak “Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir” notunu düştü.

ALEVİ DERNEKLERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özdağ’ın açıklamasına Alevi Dernekleri’nden de tepkiler gelmişti. Milliyet’e konuyla ilgili değerlendirme yapan Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan şunları söylemişti:

AİHM’nin cemevleri ile ilgili kararı gayet açık. Siyasetçiler kimi zaman kendi sözlerinin mutlak doğrular olduğunu düşünüyor. Oysa biraz araştırma yapıp okusalar, gerçeğin ne olduğunu göreceklerdir. Aleviliği, selefilikle bir tutmuş olması, bilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Talihsiz bir açıklama.

Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ise, “Kendisini kale dahi almayız. Özdağ gibiler nasıl konuşursa konuşsunlar, cemevleri, alevilerin ibadethanesidir” derken, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Derneği Başkanı Ercan Geçmez de, “Açıklamalar küstahça fakat Aleviler olarak umursanmıyor. İnsanlığın ibadet ettiği bir kurumun statüsünü bir kurum veya kuruluş belirleyemez” ifadelerini kullanmıştı.