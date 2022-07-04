Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na yanıt: 'Yoksa biz açıklayacağız'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:10

"Türkiye'de iç savaş çıkacağını" iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nın "iç savaş kışkırtıcılığı" suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından basın açıklaması yaptı. Özdağ açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk halkını uyarıyorum. Türk Devleti ve Türk milletini, FETÖ ve PKK’dan koruyamayan Ak Parti zihniyeti bugün ülkemizin 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçakla dolarak bir felakete gitmesine yol açmaktadır. İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

"KURŞUN KALEMDEN Mİ BAHSEDİYORSUNUZ?"

Ülkemize on binlerce Afgan ordusu mensubu geldi. Nerede bu Afgan ordusu mensupları, ne yapıyorlar? ‘122 bin tane Suriyeliyi kaybettik’ diyorsunuz. Kurşun kalemden mi bahsediyorsunuz? Kaybettikleriniz dışında bir de kayıt altına almadıklarınız var. Böyle bir ortamda Zafer Partisi Türkiye’nin bir iç çatışmaya emperyalist bir projeyle amacı Büyük Kürdistan olan bir iç savaşa sürüklenmemesi için bu göç politikası, vatandaşlık verme politikası, ekonomik harcamalar yanlıştır diye uyarısı konusunda da suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Canınız cehenneme sizin. Hiçbir suç duyurunuz bizim Türkiye’nin barışı, istikrarı, huzuru için vermiş olduğumuz mücadeleyi engelleyemeyecek. Sonuna kadar 10 milyon sığınmacı ve kaçağın ‘Anadolu Kalesi Projesiyle’ vatanlarına dönmesi mücadelesini yapacağız.

"YOKSA BİZ AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu açıklamayı yapan İsmail Çatak’a da bir sözümüz var. İsmail Çatak, konuştuğumuz İçişleri Bakanlığı’yla işi olan bütün avukatlar senden büyük övgüyle bahsediyorlar. Çok iyi iş takibi yapıyorsun. Aldığın her işi sonuçlandırıyorsun. Göç İdaresi İl Müdürlükleri’ndeki torpil odalarına ne kadar işlem yolladın? Bugün benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledin, aktif terör kodu olanları havaalanlarından nasıl ve ne karşılığında geri aldırdın ve ülkeye sokturdun? Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi’yle mücadele edeceğine, Konya’da üretilen otomatik tüfeğin kimlere, kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız.”