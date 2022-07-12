Ümit Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'li Engin Özkoç'tan yanıt geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “BPT Araştırma”nın anketine tepki göstererek, "CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal" dedi. CHP'li Engin Özkoç ise, "Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var" yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımına karşı yaptığı “CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır” yoruma yanıt verdi.
Özkoç, “Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.
ÖZDAĞ: ZAFER PARTİSİ CHP’NİN 5. KATINDA BİLE DEVA’DAN FAZLA OY ALIR
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “BPT Araştırma” adlı Twitter hesabından yapılan, “Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, şu açıklamayı yaptı:
- CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım.
Özdağ’ın alıntılayıp, paylaşım yaptığı anket sonuçlarında Zafer Partisi’nin yüzde 1,3 oy aldığı görüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Özdağ’ın paylaşımını altılayıp, ““Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.
Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var?? https://t.co/fLJyvvZjXQ— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022
ÖZKOÇ: TEKNOLOJİDEN VE YENİLİKLERDEN UZAK KALMAYIN
Özdağ, Özkoç’a; “Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye’yi yönetmez Engin Bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın” yanıtını verdi.
Özkoç ise Özdağ’a “Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler. 2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam… Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın...” karşılığını verdi.
Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler.— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022
2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam?? Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın... https://t.co/Wg6CqyFoDQ
Akıllı bina teknolojileri ile inşa edilen CHP Genel Merkez binasının, M. Kadri Atabaş ve Atabaş’ın yöneticisi olduğu Atabaş Mimarlık tarafından yapılan proje raporunda, şu bilgilere yer verildi:
- Bina, yüksekliği nedeniyle alt ve üst bölgelere ayrılmış ve 5. kat tesisat katı olarak tasarlanmıştır. Ayrıca mimari tasarım sırasında büro mahalleri bilinçli olarak güney ve kuzey yönlere cephelendirildiğinden ısıtma/soğutma tesisatı da iki ayrı yöne göre bölgelendirilmiştir. Bu bölgelendirme planlamaları sonucunda rüzgar ve güneş radyasyonunun mahaller üzerinde yaratacağı dengesizlikler giderilerek daha yüksek düzeyde çevresel konfor sağlanmıştır. Yukarıda kısaca özetlenen önlemler sonucunda enerji etken bir yapı gerçekleştirilmiştir… Sonuçta; yapı, bulunduğu yerin olumlu öğelerini arttıran, olumsuz öğeleri en aza indiren mimari ve mekanik ilkelere göre projelendirilmiştir. Böylece yapıda, ısı yalıtımı uygulamalarına ek olarak, yüzde 30 enerji tasarrufu, su tüketiminde ise yüzde 60 tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır.
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