Ümit Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'li Engin Özkoç'tan yanıt geldi

12 Temmuz 2022 Salı, 22:16

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımına karşı yaptığı “CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır” yoruma yanıt verdi.

Özkoç, “Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.

ÖZDAĞ: ZAFER PARTİSİ CHP’NİN 5. KATINDA BİLE DEVA’DAN FAZLA OY ALIR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “BPT Araştırma” adlı Twitter hesabından yapılan, “Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, şu açıklamayı yaptı:

CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım.

Özdağ’ın alıntılayıp, paylaşım yaptığı anket sonuçlarında Zafer Partisi’nin yüzde 1,3 oy aldığı görüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Özdağ’ın paylaşımını altılayıp, ““Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.

Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var?? https://t.co/fLJyvvZjXQ — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022

ÖZKOÇ: TEKNOLOJİDEN VE YENİLİKLERDEN UZAK KALMAYIN

Özdağ, Özkoç’a; “Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye’yi yönetmez Engin Bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın” yanıtını verdi.

Özkoç ise Özdağ’a “Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler. 2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam… Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın...” karşılığını verdi.

Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler.



2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam?? Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın... https://t.co/Wg6CqyFoDQ — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022

Akıllı bina teknolojileri ile inşa edilen CHP Genel Merkez binasının, M. Kadri Atabaş ve Atabaş’ın yöneticisi olduğu Atabaş Mimarlık tarafından yapılan proje raporunda, şu bilgilere yer verildi: