Aykut Erdoğdu yeniden CHP'de

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:54

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 20:41

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre eski eşinin yayınladığı ses kaydı sonrası partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra yeniden CHP üyesi oldu. Erdoğdu’nun Meclis’in internet sitesindeki profiline de CHP logosu yeniden eklendi.

Erdoğdu’nun CHP’ye geri dönüşüyle partinin Meclis’teki sandalye sayısı da 134’ten 135’e çıkmış oldu.

Aykut Erdoğdu, 7 ay bağımsız milletvekilliği yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Pomen, sosyal medya hesabından telefonuna kaydettiği bir konuşma kaydı paylaştı. Kayıtta Erdoğdu’nun, Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söylediği görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıkladığı konuşma kaydının ardından hastaneye kaldırılan yeni eşi Tuba Torun’dan özür diledi.