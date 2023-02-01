Aykut Erdoğdu yeniden CHP'de

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçtiğimiz temmuz ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla partiye geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:54
Aykut Erdoğdu yeniden CHP'de
Abone Ol google-news

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre eski eşinin yayınladığı ses kaydı sonrası partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra yeniden CHP üyesi oldu. Erdoğdu’nun Meclis’in internet sitesindeki profiline de CHP logosu yeniden eklendi.

Erdoğdu’nun CHP’ye geri dönüşüyle partinin Meclis’teki sandalye sayısı da 134’ten 135’e çıkmış oldu.

Aykut Erdoğdu, 7 ay bağımsız milletvekilliği yapmıştı. 

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Pomen, sosyal medya hesabından telefonuna kaydettiği bir konuşma kaydı paylaştı. Kayıtta Erdoğdu’nun, Tuba Torun’un CHP Parti Meclisi’ne girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını söylediği görüldü. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıkladığı konuşma kaydının ardından hastaneye kaldırılan yeni eşi Tuba Torun’dan özür diledi.


Aykut Erdoğdu CHP Tuba Torun

İlgili Haberler

Paylaşımların ardından CHP’li Aykut Erdoğdu istifa etmişti: Eski eşi Özge Pomen’den açıklama

Paylaşımların ardından CHP’li Aykut Erdoğdu istifa etmişti: Eski eşi Özge Pomen’den açıklama
Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti

Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa etti
CHP'de Erdoğdu krizi: Beklenti 'istifa' yönünde

CHP'de Erdoğdu krizi: Beklenti 'istifa' yönünde

En Çok Okunan Haberler