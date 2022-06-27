CHP'de Erdoğdu krizi: Beklenti 'istifa' yönünde

27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:59

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sosyal medyaya düşen konuşma kayıtları sonrasında gözlerin çevrildiği CHP yönetiminden, "Kendisi ve partimiz için en doğru kararı verecek" açıklaması geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklama, parti kulislerinde "istifa çağrısı" olarak yorumlanıyor. Erdoğdu'nun da yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde, "partim ne isterse gereğini yaparım" diyerek istifa mesajı verdiği belirtiliyor.

Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen, "Özge" ismiyle açtığı Twitter hesabından, Cumartesi gecesi bir görüntü kaydı paylaştı. Kayıtlarda Erdoğdu'nun, yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun'un Parti Meclis'ine girmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile defalarca konuştuğunu söylediği duyuluyor. Erdoğdu, eski eşinin yayımladığı kayıt nedeniyle sosyal medya hesabından özür diledi.

Aynı hesaptan paylaşılan bir başka ses kaydında ise Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'un, eski eşi Özge Pomen ile görüşmesi yer alıyor. Torun'un bu görüşmede, parti yönetimine girememesine "dolarla vekil oluyorlar" diye tepki göstermesi sosyal medyada "siyasi etik" tartışmasıyla da gündem oldu ve istifa çağrıları yapıldı.

AKP'NİN DE GÜNDEMİNDE: TBMM BAŞKANI'NA GÖREV ÇAĞRISI

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medya hesabından, Torun'un "dolarla vekil oluyorlar" sözlerinin tüm CHP grubunu "zan altında" bırakacağını savundu; TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yaptı:

"Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis Başkanımız Mustafa Sentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı."

ÖZTRAK: EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ

Erdoğdu ve eşi ile ilgili tartışmalar sürerken, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunda gözlerin çevrildiği CHP yönetiminden bu yönde bir karar çıkmadı.

Parti kaynakları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda da Erdoğdu konusunun gündeme gelmediğini ifade ediyor. Ancak MYK toplantısı sürerken açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilerin Erdoğdu'nun sosyal medyaya düşen kayıtları ile ilgili görüşünün sorulması üzerine, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" sözleriyle partisinin tutumunu açıkladı.

CHP'de bu açıklama, Erdoğduya yönelik "istifa çağrısı" olarak yorumlandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğdu ile Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir görüşme olmadı ve olması da beklenmiyor. Parti kulislerinde, Öztrak'ın açıklamasının bir anlamda "Kılıçdaroğlu'nun da görüşü" olduğu belirtilerek, bunun aslında açık bir istifa çağrısı olduğu ve Erdoğdu ile eşinin "gereğini yapmaları" beklentisi dile getiriliyor.

PARTİ KARARINA UYACAK MI?

Erdoğdu'nun da yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde, "partim ne isterse gereğini yaparım" diyerek istifa mesajı verdiği belirtiliyor.

Erdoğdu, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, henüz sağlıklı karar verecek durumda olmadığını belirterek istifanın kendisi için "aday olmamak" olduğunu belirtmiş ve hiçbir göreve aday olmayacağını açıklamıştı:

"Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba'nın durumu da çok kötü."