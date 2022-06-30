Paylaşımların ardından CHP’li Aykut Erdoğdu istifa etmişti: Eski eşi Özge Pomen’den açıklama
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'in avukatları, müvekkiline ait ses ve görüntülerin sosyal medyada izinsiz paylaşıldığını ve yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eski eşi Özge Erdoğdu arasında geçen bir telefon görüşmesinin ses kaydı önceki günlerde sosyal medyada paylaşılmış ve Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun partiden istifa etmişti.
Sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin Özge Pomen'in avukatları Evrim Dost ve Halil Şahin Dost'un yaptığı yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna servis edilen, müvekkilimiz Özge Pomen'in ses ve görüntü, eski eşi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun Erdoğdu'nun seslerinin yer aldığı görüntüler müvekkil adına açılan birkaç sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Sonrasında yine bu hesaplardan müvekkile ait olmayan beyan ve açıklamalar yapılmıştır.
Sosyal medya üzerinden yapılan yayın üzerine pek çok gazete, gazeteci, haber siteleri ve medya kuruluşları da müvekkil adına açılan hesaptan yayımlanan video ve içerikleri haber haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Anılan süreçte kendisine ait ses ve görüntülerin, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden rızası dışında paylaşılması nedeni ile müvekkil mağdur edilmiştir. Yapılan paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır. Bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.
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