Aylin Nazlıaka'dan Diyanet'e 'miras hakkı' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta hazırlanan Cuma hutbesinde kadınların miras hakkıyla ilgili yer alan ifadelere tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden Diyanet İşleri'nin ilgili hutbesini paylaşan Nazlıaka, miras hukukuyla ilgili Türk Medeni Kanunu'ndan yer alan düzenlemeleri hatırlattı.

Nazlıaka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde miras hukuku Türk Medeni Kanunu ile düzenlenir. Kadın ve erkek mirasta eşittir. Anayasa’nın 10. maddesi, devletin bu eşitliği sağlamakla yükümlü olduğunu söyler. Bu hutbe, iki erkeğe bir kadın payı anlayışını meşrulaştırarak hem Medeni Kanun’a hem de eşitlik ilkesine aykırıdır. Kadınların eşit pay talep etmesi haksızlık değil, yasal bir haktır."