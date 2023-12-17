Aylin Nazlıaka, yerel seçim çalışmalarındaki başkan başvurularını değerlendirdi: 3 adaydan 1'i kadın olacak

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yerel seçim çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Partiye yapılan başvurularla ilgili bilgi veren Nazlıaka, “Büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanlığı için toplam 2 bin 962 aday adayı partimize başvurdu. Bu başvuruların 347’si kadınlardan oluştu. Belediye meclis üyeliği için toplam 13 bin 510 aday adayı partimize başvurdu. Bu başvuruların 2 bin 839’u kadın. Toplamda 16 bin 472 aday adaylığı başvurusunun 3 bin 186’sı kadın” dedi.

Yerel seçimlerde kadın adayları artırmak istediklerini ve bunun için çalışılan formülleri anlatan Nazlıaka şu ifadeleri kullandı:

“Kadın muhtarların ve kadın belediye başkanlarının sayısını iki katına çıkarmak istiyoruz. Meclis üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanmasını ve cinsiyet kotasına uyulmasını önceliyoruz. Bir meclis üyesi adayı, birden fazla kotaya dahil edilmeyecek. Örneğin 30 yaşının altında olan bir kadın hem cinsiyet hem de gençlik kotasını doldurmayacak. Ya gençlik ya da cinsiyet kotasından sayılacak. Her üç belediye ya da il genel meclis üyesinden biri kadın olacak. Önemli olan kadınların seçilebilir bir sırada yer alması.”

‘RAPOR HAZIRLANACAK’

İlk toplantıyı Kadın Kolları MYK üyeleri ile ardından da 81 il, 973 ilçe kadın kolu başkanı ile yaptığını kaydeden Nazlıaka, “Milletvekillerimizin ve il örgütlerimizin yanı sıra kadın kolları yöneticilerimiz de bir rapor hazırlayacak. Yerel seçimde bizi başarıya götürecek doğru aday profiline dair nabzı en iyi kadınlar tutuyor. Kadın örgütümüzden saha çalışmalarını, STK ve hane ziyaretlerini artırmalarını, eş-dost ilişkisi gözetmeksizin, objektif kriterlerle aday önermelerini istedim. Liyakat esasıyla önerdikleri adayın hangi özellikleriyle öne çıktığını raporda yazacaklar” dedi.

Raporların içeriğine dair bilgi de veren Nazlıaka şunları söyledi:

“Kadın kolları başkanlarımız değerlendirme yapacak. Ardından partimizin yerel seçimlere yönelik bölgedeki etkisi ve etkinliğini yazacak. Kadın aday adaylarına ilişkin bilgiler ve objektif kriterler doğrultusunda kadın kollarımızın önerdiği aday ya da adayların bilgisi sunulacak.”