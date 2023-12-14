CHP'li Aylin Nazlıaka: Bu davanın peşini bırakmayacağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuksal süreci yakından takip edeceğiz. Aileyi asla yalnız bırakmayacağız. Sanık yargılanana ve hak ettiği cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” dedi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00
CHP'li Aylin Nazlıaka: Bu davanın peşini bırakmayacağız
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Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan davanın duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görüldü. Sanık Kurtuluş Kuş beraat etti, dosya savcılığın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazıyla istinaf mahkemesine taşındı. Beraat kararının tartışmaları sürerken kararın ardında Kuş’un siyasi bağlantılarının olduğu iddiası gündeme yansıdı.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile ekibi, B.B. ve ailesiyle görüştü.

Görüşmeden sonra değerlendirmelerini Cumhuriyet’e anlatan Nazlıaka, “Adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuksal süreci yakından takip edeceğiz. Aileyi asla yalnız bırakmayacağız. Sanık yargılanana ve hak ettiği cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” dedi. 


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