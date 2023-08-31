CHP'li Aylin Nazlıaka, yerel seçim hazırlıklarını Cumhuriyet'e anlattı: 49 belediyeye CHP bayrağı dikeceğiz

Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 03:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kollarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlediği ve yerel seçim çalışmalarının da ele alındığı “Eşitlik Gelecek” başlıklı toplantıya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

(Aylin Nazlıaka)

Kadın kolları olarak örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Üç yılda 163 bin 233 yeni kadın üyeyi partimize kazandırdık. Bu sayı birçok siyasi partinin toplam üye sayısından fazla. Partimizde yüzde 30’un altında olan kadın üye oranı yüzde 36’ya ulaştı. Yeni üye sayımızı en kısa zamanda 200 bine çıkaracağız” dedi.

Yerel seçimlerde 2019’dan başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyen Nazlıaka, “Titiz bir çalışma yürütüyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 5 oy ve altında farkla kaybettiğimiz 49 belediyeye bu seçimlerde CHP bayrağını dikeceğiz. Yüzde 5 ve altında oy farkıyla kazandığımız 43 belediyeyi de elimizde tutacağız” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE MECLİSİNDE ‘FERMUAR’

Seçimlerde kadın aday sayısını da artırmayı hedeflediklerini belirten Nazlıaka, “Kadın muhtarlarımızın ve kadın belediye başkanlarımızın sayısını en az ikiye katlamayı hedefliyoruz. Belediye meclisi üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanmasını ve eşit temsilin esas alınmasını istiyoruz. Ayrıca tüm CHP’li belediyelerde eşitlik birimi kurulmasını ve yönetim kadrolarında yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanmasını teşvik edeceğiz” diye konuştu.

‘HEDEF EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI’

Son seçimlerdeki belediye başkanlarının sadece yüzde 3’ünün kadın olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, “1272 il genel meclis üyesinin sadece 48’i kadın. 1389 belediye başkanının sadece 21’i kadın. 20 bin 745 belediye meclis üyesinin sadece 2 bin 283’ü kadın. Bu tablo yerel yönetimlerde kadınların karar mekanizmalarında yeterli düzeyde yer almadığını gözler önüne seriyor. Bizim hedefimiz eşitliğin sağlanması” dedi.