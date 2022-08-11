AYM 'basın özgür' dedi; MHP'li Feti Yıldız kararı hedef aldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:54

BİK tarafından gazetemize 13 haber ve köşe yazısı; Sözcü’ye beş, Evrensel’e üç ve BirGün’e bir haber nedeniyle çeşitli tarihlerde verilen cezalar nedeniyle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi.

OYÇOKLUĞU İLE KARAR

Sözcü, Evrensel ve BirGün’ün de verilen ceza nedeniyle yaptığı başvurular ile gazetemizin başvurularını birleştiren AYM, pilot karara imza attı ve oyçokluğu ile basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Beş isim karara muhalif kaldı. İddia ve delillerin incelenmediği aktarılan kararda, “Mevcut başvurulara bakıldığında, birbirini tekrarlayan bu tür kararların sistematik bir soruna işaret ettiği değerlendirilmiştir. Basın özgürlüğüne yönelik müdahalede kullanılan araç kanuni güvenceden yoksun olduğu gibi, bu aracın kullanılmasının nedenleri de ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulamamıştır” denildi.

"KEYFİ MÜDAHALE"

BİK Yasası’nın da eleştirildiği kararda, “Resmi ilan ve reklam kesme cezası gerektiren fiillerin ve bu fiillere karşı öngörülen ceza miktarlarının çerçevesinin çizilmediği, basın ahlak esaslarını belirleme yetkisinin tamamen idareye bırakıldığı, bunun anayasa ile bağdaşmadığı” kaydedilirken ceza konusunda kapsamlı bir takdir yetkisi tanındığı vurgulandı. Kararda, “Bu tür bir takdir yetkisi, somut başvurularda olduğu gibi ifade ve basın özgürlüklerine yönelik geniş bir müdahale alanı yaratmakta; kuralları, potansiyel ihlallere ifade ve basın özgürlüklerinin aleyhine olacak şekilde geniş yorumlanmaya ve keyfi müdahalelere açık hale getirmektedir” denildi. Kararda, “BİK’in yetkisinin sınırlarının öngörülemez biçimde geniş tutulduğu, itiraz usulünde belirsizlikler olduğu, itiraz ile sonuç alınma ihtimalinin bulunmadığı” aktarılarak mevcut sistemin yeniden alınması gerektiği kaydedildi.

MHP'Lİ YILDIZ HEDEF ALDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından AYM'nin "İlan kesme cezası basın özgürlüğü ihlalidir" kararını hedef aldı.

Yıldız'ın paylaşımları şu şekilde:

"1–AYM Kararında, BİK’e verilen yetkinin, basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye gittiği saptamasının hiç bir dayanağı yoktur.

2–Gazeteler; Kağıt stok defteri Baskı defteri Bayi ve iade defteri Abone defteri tutmak zorundadır. Elektronik ortamda kadro bildirimi İşe giriş çıkış,vergi ve sigorta tahakkuklarına ait bilgileri kuruma ve Valiliklere ulaştırmak zorundadır.

3–BİK'in sahip olduğu yetkiler kanunla belirlenmiştir. Gazete ve gazetecilik haksız kazanç edinmenin aracı değildir. Seçim ve sair işler bahanesiyle tehdit unsuru olarak asla kullanılamaz. AYM ,kürsüden yasa yapılan mahkeme değildir."

1–AYM Kararında, BİK’e verilen yetkinin, basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye gittiği saptamasının hiç bir dayanağı yoktur. — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 11, 2022

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