AYM'den HSK seçimine onay: CHP'nin başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 4'e karşı 11 üyenin oyuyla "görevsizlik" gerekçesiyle esasa girmeden karara bağladı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 5 HSK üyeliği için seçim yapılmış, seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu savunan CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, 5 kurul üyesinin seçimine ilişkin TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.